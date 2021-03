“Es un gozo recibir la vacuna. Tengo muchos años, pero quiero más": Manuela, de 92 años

Los Mochis, Sinaloa.- La señora Manuela López Corrales tiene 92 años de edad. Fue la primera persona en aplicarse la vacuna contra el covid-19 en el punto de vacunación de San Miguel, Ahome.

Cuando me dijeron que ya venía la vacuna me llegó un gusto tremendo a mi corazón porque llegó el bien para toda la humanidad, para todo el mundo, expresó muy contenta.

Amor por la vida

Dijo que es una decisión que tomó con gozo porque quiere seguir viviendo más años.

Es un gozo recibir la vacuna. Tengo muchos años, pero quiero más.

La madre de 13 buenos hijos, 8 mujeres y cinco varones, comentó que está muy agradecida con Dios por tener una vejez muy bonita.

Estaré chueca, fea, como sea, pero me siento muy feliz.

Expuso que en sus decisiones sus hijos la dejan ser y la apoyan.

Mencionó que en sus 92 años de vida nunca se imaginó que se pudiera llegar a presentar una pandemia como el covid-19.

“No, pero empecé a leer la Biblia, y más que bien, la Biblia lo dice, es palabra de Dios, y tenemos que portarnos bien para ver si logramos llegar. A mí me tocó el sarampión, la viruela negra, no mucho, el sarampión sí, pero también hubo vacuna para el sarampión.”

Añadió que la influenza fue de las pandemias más recientes, pero que no se presentó con la magnitud con la que se está presentando el covid-19.

“Es la primera vez que veo algo muy feo en mi tiempo que tengo de vida. También hubo la cólera, pero de esa no me acuerdo, no me tocó. No creo que la influenza haya sido tanto como esta, esta enfermedad ya vino a barrer, pero tenemos un Dios tan poderoso que ya nos está mandando la tranquilidad de seguir viviendo”.

Hay que cuidarse

La dulce abuelita comentó que para prevenir este virus se cuida mucho.

“Yo me cuidado con mucho aseo, de alimento como todo, pero mucho aseo, que no se acabe, es la base para prevenir la enfermedad, para mí sí. Tener limpio a toda hora y en todo momento. Evito salir, no he salido casi.”

Agregó que en su casa son pocas y también cuidan las medidas sanitarias.

Y como cualquier abuela consentidora, en estos tiempos ha tenido que privarse un poco de los abrazos de los nietos.

Tengo como unos cuarenta nietos, unos seis bisnietos. Es mucha familia. Soy muy rica con mucha familia y muy buenos.

Como una señora sabia con sus más de 9 décadas de vida, comentó: “A la vida venimos más a sufrir que a gozar, pero si no sabemos llevar la vida, es más dura. Tenemos que obedecer la palabra de Dios y cuidarnos”.