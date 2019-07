'Es un honor ser reconocido como Alumno Ejemplar'

Los Mochis, Sinaloa.- Además de ser un alumno sobresaliente, José Ángel Meza Valdez es un niño ejemplar. Su luz brilló con más intensidad al convertirse en el ganador del concurso Alumno Ejemplar 2018 que organiza EL DEBATE cada año con la finalidad de reconocer el esfuerzo y dedicación de los estudiantes más destacados de primaria, secundaria y bachillerato.

“Un tío que se llama Manuel me dijo que me iba a inscribir en un concurso y me explicó de lo que se trataba. Yo estaba en segundo de primaria y tenía un promedio de 10 de calificación. Sentí felicidad, emoción y nervios. Me acompañó mi mamá y me felicitó. Me gustaría volver a concursar. Yo le dedico mis éxitos a mi familia”.

Talento escolar

Tiene 9 años y es originario del ejido Taxtes, perteneciente al municipio de El Fuerte. Es el más pequeño de su familia, integrada por sus padres y dos hermanos. El próximo ciclo escolar cursará el cuarto grado en la Escuela Primaria General Ángel Flores de la comunidad de Mochicahui.

“Este año saqué un promedio de 9.8 de calificación por la materia de inglés. Estábamos haciendo un examen y un amigo me dijo que se la pasara. La maestra me miró y me dijo que no me iba a poner el 10 porque se la estaba pasando”.

Es un niño dedicado, aplicado y responsable; su talento escolar fue recompensado al ganar uno de los concursos más importantes de la región, hazaña que atesorará por siempre.

“Siempre me ha gustado ir a la escuela. Mi materia favorita son las matemáticas, me gustan mucho los números, disfruto aprender en las clases y convivir con mis compañeros. Mis mejores amigos se llaman Jahir y Luis Alberto”.

Su poderosa motivación lo ha llevado a lograr sus propósitos; a su corta edad tiene sueños tan grandes como su capacidad para alcanzarlos.

“Después de hacer la tarea veo caricaturas en la televisión y también me gustan los videojuegos; me baño, ceno y me duermo. Yo quiero ser doctor porque me gusta mucho sanar enfermos y ayudar a la gente; yo sé que debo seguir estudiando y esforzándome para lograrlo”.

José Ángel vivió una experiencia inolvidable al competir con alumnos tan talentosos y destacados como él y desea que muchos niños más tengan la oportunidad de disfrutar su extraordinaria aventura.

“Yo les digo a los niños que participen para que demuestren que son buenos alumnos. Se siente muy bonito recibir un reconocimiento como Alumno Ejemplar, es un honor porque son muchos niños de diferentes escuelas los que se inscriben”.

EL PERFIL

Nombre: José Ángel Meza Valdez

Edad: 9 años

Escolaridad: Primaria

Localidad: Ejido Taxtes, El Fuerte

Reconocimiento: Alumno Ejemplar 2018

