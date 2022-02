Es un mito que subirán las tarifas eléctricas con la reforma energética, dice el ex diputado Iván Ayala

Los Mochis, Sinaloa.- Que es un mito que subirán las tarifas eléctricas con la iniciativa de la reforma energética que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó Iván Ayala Bobadilla.

"Por supuesto que es un mito que se vayan a elevar las tarifas eléctricas. Se trata de que el Estado recupere el control de los recursos energéticos del país, y que la comisión genere el 54 por ciento y los privados el 46 por ciento, pero que el Estado sea el que dicte las medidas, que haga el control, que ponga orden, porque ahorita es un desorden el mercado energético, y con eso se va a asegurar precisamente que no se suban las tarifas".

El ex diputado federal del partido político de Morena, dijo que el peligro es que sí suban las tarifas sí los privados se hacen cargo de la energía.

Leer más: Solo el 15% de los usuarios de Japama Ahome paga puntualmente el agua potable

"Íbamos a llegar a lo que está sucediendo en España, que ahí no los pueden controlar y ahorita 28 por ciento de la población española está en pobreza energética, porque está la energía, pero no la pueden pagar porque las tarifas se subieron muchísimo".

Expuso que los que están poniendo las tarifas en España son los privados.

"Coincidentemente son los mismos privados que están allá y que están aquí, como Iberdrola, Naturgy, Unión Fenosa, son los mismos que están allá y quieren repetir el modelo español aquí, un modelo que evidentemente está fracasando ahorita en España. Eso es lo que busca la iniciativa del presidente, evitar eso y fortalecer a la Comisión Federal y regresarle su carácter social que se lo quitaron".

Añadió que básicamente es poner orden y que haya piso parejo para todos.

"No se les está corriendo, no se les va a privatizar, no se les va a expropiar, sus plantas ahí van a estar, se van a quedar con el 46 por ciento de la generación de energía. No se sostienen los argumentos que están dando ahorita en contra".

Iván Ayala dio una charla a los industriales en Canacintra de Los Mochis sobre la iniciativa de la reforma energética que propuso el ejecutivo federal.

Leer más: Invertirán en equipo de videovigilancia para Barandilla de Ahome

"Dada la importancia que reviste esta reforma constitucional es que estamos haciendo este tipo de difusión, este tipo de reuniones para que se discuta, nosotros traemos una presentación para decirles de qué se trata la reforma, qué busca, cuáles son las fortalezas, por qué es conveniente para el país, y esto es lo que nos ha reunido hoy en Canacintra, hablar de los mitos y realidades".