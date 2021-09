"Es un orgullo ser policía de Ahome: es proteger y aportar": María del Rosario Delgado

Los Mochis, Sinaloa.- “Los tiempos están cambiando, antes había mucho machismo, se decía y se creía que esta labor solo era para hombres, ahora ya somos parte para ejercer las mismas labores dentro de la corporación del cual estamos generando un cambio”, expresó orgullosa la policía tercero operativa de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, María del Rosario Delgado Peraza.

Señaló que ser policía es un orgullo, pero además proteger y aportar a la sociedad es una labor inigualable.

La policía tercero reconoció que desde que era una adolescente de secundaria supo que sería policía y desde entonces se lo dijo a sus padres, de quienes ha recibido siempre mucho apoyo.

Mencionó que al ingresar a la corporación fue parte del grupo Águilas, de caminante, al cuidado de bancos, principalmente; posteriormente le tocó vigilar el sector centro de la ciudad, recorriendo las calles en bicicleta y después formar parte de la primera Policía Turística de Ahome, la cual inició con 7 elementos y recibió capacitación oportuna en primeros auxilios y rescate acuático.

En entrevista, María del Rosario mencionó que en la capacitación de rescate acuático aprendió a nadar bajo la instrucción de elementos de Bomberos de Los Mochis, quienes además les brindaron capacitación en manejo de extintores y en cómo actuar en caso de contingencias y desastres naturales.

“Los compañeros bomberos nos instruyeron cómo actuar en contingencias de huracanes, buceo, curso de paramédico, del cual un compañero y yo lo realizamos en Cruz Roja”, mencionó.

Policía Turística

La Policía Turística, dijo, está a cargo de la playa El Maviri y el malecón de Topolobampo, donde la principal labor es brindar apoyo mecánico, rescate acuático, primeros auxilios y todo tipo de atención a la ciudadanía.

“Me encanta mi trabajo y mi labor ayudando y orientando a la gente”, agregó.

María del Rosario Delgado Peraza combina su trabajo con la tarea y responsabilidad de ser madre de 4 hijos, de quienes se dice orgullosa.

“Por la mañana, cuando me toca trabajar, es levantarme a las 5:30 de la mañana para prepararme para ir a trabajar cuando la hora de entrada es a las 6:45 para ponerme en turno, ya sea en algún lugar fijo dando seguridad o en CRP dando rondines, acatando las instrucciones que haya en el día, reportando la seguridad de diferentes lugares, atendiendo reportes que se nos indique o brindando apoyo a la ciudadanía que requiera. Al terminar el turno, que es a las 5:45 de la tarde, para entregar el turno al compañero entrante; una vez entregado el turno salgo de mi trabajo para trasladarme a mi casa donde me esperan mis hermosos 4 hijos de los cuales estoy muy orgullosa por su gran apoyo que me dan, estar para ellos.”

Delgado Peraza es madre soltera y dice sentir el apoyo de su familia al 100 por ciento, quienes la alientan a salir adelante diariamente.

“Mi inspiración es ver cómo está la situación que estamos viviendo, que suceden muchas injusticias, el brindar un apoyo a la ciudadanía y tratar de ser y hacer lo mejor en el trabajo”, agregó.

EL PERFIL

Nombre: María del Rosario Delgado Peraza

Fecha de nacimiento: 24 de diciembre de 1981

Lugar de nacimiento: Los Mochis, Sinaloa

Profesión: Ingeniera civil y paramédico

Trayectoria: Ingresó a la policía en el grupo Águilas, de caminante, cuidando bancos; posteriormente fue parte del grupo de policías en bicicleta en el sector centro de la ciudad. Posteriormente se conformó la Policía Turística, la cual inició con 7 elementos, donde recibió capacitación en primeros auxilios y rescate acuático. Actualmente policía tercero operativa.