'Es un tema de circunstancias', dice Juan Alfonso Mejía sobre sus aspiraciones políticas

Los Mochis, Sinaloa.- Sobre sus aspiraciones políticas en el próximo proceso electoral, el secretario de Educación Pública (SEPyC) de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, comentó que no tiene militancia partidista, pero que lo único que puede garantizar es que no es un improvisado y sabe tomar decisiones responsables, y lo que le interesa ahorita es cómo está la gente.

Dijo que al final de cuentas este es un tema de circunstancias, pues comentó que si le hubieran hecho la pregunta hace tres años de si pensaba ser secretario de Educación, no andaba en ese boleto, pero la circunstancia se dio.

“Ha sido un proceso para el cual quizá me formé durante mucho tiempo y ahora si la circunstancia se presenta, no se vale decir que te da miedo salir en la oscuridad porque te espantan, no me voy a echar para atrás”.

Expuso que seguirá en la Secretaría de Educación hasta que el gobernador Quirino Ordaz Coppel así se lo permita.

“Ahora sí que no me quita el sueño, estoy tranquilo y voy a seguir cumpliendo esta aspiración que es, insisto, que otros cumplan sus propias aspiraciones y sus sueños desde la educación. Yo, hasta que el gobernador Quirino Ordaz no indique otra cosa, seguiré aquí”.