Es una burla que se nombre candidato de Ahome, Sinaloa, a Gerardo Vargas: Valenzuela

Los Mochis, Sinaloa.- Con una verdadera burla, calificó Angelina Valenzuela Benítes la presunta designación de Gerardo Vargas Landeros como candidato a la alcaldía de Ahome por Morena.

La síndica procuradora con licencia y aspirante a la candidatura por la alcaldía aclaró que en lo personal no tiene ningún conflicto con este personaje político; sin embargo, recordó que él se registró por la misma posición pero por el municipio de Culiacán, por lo que considera incongruente que ahora le den este municipio.

“Es una burla para el municipio de Ahome ya que Gerardo Vargas Landeros que mis respetos para el señor pero él se registró, declaró que iba por Culiacán, hasta mostró su residencia, el INE no se puede cambiar, es una vergüenza que estemos jugando con las instituciones políticas y públicas”, sostuvo.

Impugnará

En ese sentido, advirtió que si la Dirigencia Nacional de Morena designa oficialmente a Gerardo Vargas Landeros como el candidato por Ahome, ella en lo particular interpondrá una impugnación, “Si digo que se si llega a designar a Gerardo Vargas yo voy a impugnar y me voy a ir hasta las últimas instancias, si es posible hasta la Conferencia Interamericana porque no es posible que nosotros como morenistas o como aspirantes permitamos que esté sucediendo esta burla ante nosotros, no hablo de que es una designación que si no les dan en un lado le dan a otro. Yo Angelina Valenzuela Benítes voy a impugnar el proceso”, precisó.

Asimismo, señaló que en todo momento ha sido respetuosa de los compañeros aspirantes; sin embargo, insistió en que no es posible que por intereses propios se pase por encima de quienes cuentan con lo necesario para ocupar esta posición que es la candidatura por Ahome.

“He sido respetuosa de cada uno de mis compañeros, militantes y simpatizantes de Morena, de verdad en esta situación no puede suceder, esto es una burla a nivel nacional, estamos confiando en que los procesos sean legitimados para darle certidumbre a un movimiento que se abrió a la ciudadanía pero no se abrió para este tipo de situaciones”, enfatizó.

Estableció que bajo ninguna circunstancia un aspirante o una dirigencia de un partido puede designar a alguien sólo por gusto cuando no le corresponde, cuando no es su territorio.

“No pueden darle un municipio al que se supone no pertenece, mostró videos, el señor (Gerardo Vargas) sacó hasta publicidad, a quien repito, respeto mucho pero aquí si es una burla para los aspirantes y por supuesto que se va a impugnar”.

Valenzuela Benítes señaló que la tarde de este viernes, Vargas Landeros se encuentra en una reunión con el Senador Américo Villarreal y Rubén Rocha Moya en donde seguramente están haciendo acuerdos.

“De verdad espero que así como se la había ofrecido una diputación plurinominal, espero que ahora hagan lo mismo, no puedo creer que quieran pasarse las leyes electorales sin dejar de mencionar que ya se había hablado de la paridad de género”, enfatizó.