Es una vergüenza que se use la fuerza pública en el tema de PASA en Ahome: Síndica

Los Mochis, Sinaloa.- Ante esta situación, la síndica procuradora llamó vergonzoso esta situación en la que ha entrado el municipio, ya que consideró que efectivamente se están violentando los derechos de PASA reconociendo que terminó el contrato con dicha empresa pero también que es propietario a del relleno sanitario.

“Esto es un acto ilegal, es un despojo, es una propiedad privada, estamos usando nuestra institución de seguridad pública para hacer un uso indebido de ellas, es un uso indebido de la fuerza pública es comandada por el edil, traemos mucha consecuencia y la verdad es que si me da mucha vergüenza el tema”, declaró Angelina Valenzuela Benites.

Y es que mencionó que aunque sean gobiernos no implica que el municipio les pertenezca y puedan actuar en contra de lo que establecen las leyes.

“La verdad es que aprovecharte de tu investidura para violentar los derechos de los demás, es una vergüenza la verdad, no estoy defendiendo como lo he dicho en repetidas ocasiones a alguna de las empresas, estoy en contra de los actos arbitrarios y me deslindo como Sindicatura de Procuración de los actos que están haciendo por parte del presidente municipal y sus allegados”.

