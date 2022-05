Escándalos ponen en aprietos a funcionarios de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Tras la salida de Juan Manuel Figueroa Fong como subsecretario de Seguridad Pública de Ahome en medio de los escándalos en la corporación, las miradas se centraron en el propio secretario de la institución, Julio César Romanillo; en el gerente general de la Japama, Raúl Pérez Miranda, y en el director de Salud, Luis Pablo Urcisichi.

En esta ocasión Romanillo se salvó, pero los escándalos que se han dado en Japama y Salud ponen en aprietos a Pérez y Urcisichi.

Y es que no solo hay casos de policías municipales acusados de robar fierro viejo y llevarlo a vender en la patrulla, además de otros policías señalados de llevar a cabo un secuestro exprés en contra de un joven, sino también trabajadores de Japama acusados de robarse una secadora de ropa en una casa en el fraccionamiento Urbi Villa del Bosque, así como uno de los directivos de Salud Municipal señalado de abuso de poder e incluso de violencia física en contra de trabajadores de la dependencia.

Las condiciones

En este contexto, el cambio de subsecretario de Seguridad es el primero que ha hecho el alcalde Gerardo Vargas Landeros, pero a consideración del expresidente del Colegio de Abogados “Roberto Pérez Jacobo” Martín López Félix se darán “muchos más pues no coinciden con la forma de trabajar del alcalde y esos sí serán linchados porque su ideología partidista no la cambiaron y no van con la 4T”.

Aseguró que el alcalde se va a quedar con los funcionarios que lo lleven a preservar el poder, y quienes crea que no le sirven, simplemente serán corridos.

Con lo que ha ocurrido, calificó como un “gobierno inestable y de rapiña”. Ahí están los escándalos en esas dependencias.

Mala percepción

Esto, sin duda alguna, deja “mal parado” al gobierno municipal de Ahome, consideró Ariel Aguilar, presidente del Comité Municipal del PAN.

“Los últimos hechos que han estado aconteciendo en el municipio de Ahome dejan muy mal parado a este gobierno morenista.”

Por ello, exigió al alcalde ahomense mano firme en cada uno de los casos, a aludir a las altas expectativas que levantó durante su campaña.

“Le pedimos mano firme y que corrija el rumbo, no sé están dando los resultados esperados.”

Mano firme

Por su parte, el analista Tomás Chávez Salomón consideró que Vargas Landeros tiene la obligación de responder, pero no sólo eso, sino de mantener mano firme en cada uno de los hechos.

De igual forma, dijo que más allá de perjudicar la imagen de un político o del gobierno municipal, se genera la percepción de que no hay margen de error.

“Nosotros no creemos que estos casos vayan a lastimar la imagen del alcalde o de la administración; al contrario, creemos que está actuando como debe ser, de manera correcta porque se está viendo que se quieren castigar a estas personas. Ahora, lo que le toca al alcalde es seguir en esa línea, no puede salirse, no puede retroceder, no puede verse ante la gente como alguien que permite actos indebidos”, señaló.

Aplauden denuncias

Mientras tanto, el propio alcalde Gerardo Vargas Landeros se refirió al cambio en la subsecretaría de Seguridad Pública con la llegada de Carlos Rodríguez Ponce, al afirmar que esto debe traer buenos resultados a la corporación no sólo en la percepción ciudadana, sino dentro de la misma corporación.

Añadió que estos hechos salieron a la luz pública gracias a que la misma gente ya tiene la cultura de la denuncia, pero no sólo eso, sino que afirmó que se está actuando en consecuencia sin proteger ni solapar ningún hecho fuera de lo que marcan los reglamentos.

“La denuncia anónima ha funcionado muy bien y espero que sigamos así. Yo también puedo pensar: a lo mejor antes lo hacían y la gente no los denunciaba, o antes los mandos los cuidaban, los protegían; no sé, pero lo que es bueno es que la gente se está dando cuenta que lo que pase al interior de la corporación se hace público y se castiga. La denuncia anónima para nosotros es clave; por favor les pido, les ruego, le suplico a la ciudadanía que lo haga”, concluyó.

