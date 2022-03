Esparcen cenizas de Enrique Jackson en la bahía de Topolobampo, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- En emotiva ceremonia y cumpliendo su anhelo, ayer las cenizas del exsenador priista Enrique Jackson Ramírez fueron esparcidas en la bahía de Topolobampo, frente al cerro de San Carlos.

Antes, en punto de las 15:00 horas y frente al mar como testigo, familiares, amigos y compañeros recordaron en un conmovedor homenaje al destacado político del estado de Sinaloa.

Con el sentimiento a flor de piel por haber perdido a un ser de sabiduría, de amor y de lealtad, su hermano, Ángel Jackson, recordó lo que fue, pero sobre todo lo que les dejó a su paso por la vida.

Leer más: La economía continúa estancada: Canaco, delegación Los Mochis

Dolor

En nombre de la familia, Ángel Jackson hizo alusión a que el dejar las cenizas en el mar fue el deseo no solo de su querido hermano Enrique Jackson, sino de su mamá y de su hermana; ahora los tres descansarán en el lugar que tanto quisieron: el puerto de Topolobampo, Ahome.

“Estamos aquí reunidos para cumplir la voluntad y deseos de doña Esther y Enrique, que por separado y en su oportunidad expresaron, y hasta las piezas de la banda seleccionaron. No es producto de la casualidad ni ocurrencia de ellos, es producto de su cariño y apego al puerto, a la familia y todo lo que conlleva. A toda la familia Jackson y amigos, gracias por estar aquí”.

Recuerdo. Durante el homenaje, seres queridos recordaron un poco lo que fue Enrique Jackson. Foto: Javier Padilla/ Debate

El exgobernador de Sinaloa Mario López Valdez, quien fuera también su amigo, se refirió a él como un hombre que sabía que en la política había que hacer el bien, había que hacer amigos y había que ayudar a la gente.

“La política la tenía muy clara: era para crear consensos, para el diálogo. Con su agudeza, con su mirada de águila, Enrique era capaz de derribar cualquier barrera que pudiera impedir un acuerdo. Él fue un buen amigo, un buen hermano, un buen hijo, tan buen hijo que hoy sus cenizas serán depositadas en esta hermosa bahía a lado de su querida madre. Que Dios nos ilumine y que nos mantenga con un grato recuerdo de un gran hombre como Enrique Jackson Ramírez”, sostuvo.

Remembranza. Antes de esparcir las cenizas en el mar, familiares y amigos hicieron un emotivo homenaje. Foto: Javier Padilla/ Debate

Reconocimiento

Melchor Angulo, quien fuera uno de sus entrañables amigos, se refirió a Enrique Jackson como un hermano, pues dijo que durante todos sus años de amistad eso representó para él.

Recordó que cuando perdió la vida el último de sus hermanos recibió una llamada de él, quien solo se limitó a decirle: “cómo estás, te queda un hermano, yo”.

“Ese era Enrique, era su manera de expresarse. Quiero decir aquí que no lo vamos a dejar ir, no lo vamos a perder, no lo vamos a dejar morir. La gente muere cuando la dejas de recordar y a él no lo vamos a dejar morir. Enrique se va a transformar en lo que tanto amó, las aguas de la bahía de Topolobampo. Ahí estará acompañado de su señora madre y su querida hermana, ahí estarán juntos”.

Emoción. Tanto familiares como amigos se notaron en todo momento muy conmovidos por el acontecimiento. Foto: Javier Padilla/ Debate

Un poco de su vida

Enrique Jackson Ramírez perdió la vida el 1 de diciembre de 2021 a causa de un infarto a los 75 años de edad.

Fue un reconocido priista nacido en la ciudad de Los Mochis. Destacado por su trayectoria en el ámbito político, fue diputado federal, senador, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Nuevo León, presidió la Fundación Colosio y fue secretario técnico del tricolor. Fue miembro de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, asesor de José Antonio Meade en su campaña presidencial del 2018, entre otros importantes cargos.

Fallecimiento. Enrique Jackson murió el pasado 1 de diciembre de 2021. Foto: Javier Padilla/ Debate

Se cumple el deseo de Enrique Jackson: descansa en el mar

Tal como lo pidiera, Enrique Jackson Ramírez descansa ya en las aguas de la bahía del puerto de Topolobampo.

Este sábado, luego de un emotivo homenaje, la familia del destacado político sinaloense se adentró al mar, específicamente frente al cerro de San Carlos, para esparcir no solo sus cenizas, sino también las de su entrañable madre, Esther Ramírez, y su hermana Carmenelia Jackson.

Descanso. En medio del dolor, los familiares saben que Enrique Jackson, su mamá y su hermana son felices de descansar en el mar de Topolobampo. Foto: Javier Padilla/ Debate

Amigos y familia recordaron algunas de las anécdotas de Enrique Jackson, quienes coincidieron en señalar que el puerto fue su lugar favorito y que deseó en todo momento terminar su vida terrenal en ese lugar. Los presentes pidieron no olvidar a quien, dijeron, fue un gran hombre que dio mucho no solo por los suyos, sino por la sociedad.

El adiós. Aseguran que uno de sus deseos era descansar en aguas del puerto de Topolobampo. Foto: Javier Padilla/ Debate

Leer más: "Se fortalece la educación de manera virtual": Yalenny Estrella Vinculación de la Unidad Los Mochis

Amigo

No hay forma de pedirle a la vida tu regreso, te llevaste todo y dejaste mucho más.

Siempre buscando en tus comentarios encontrar al justo medio de la balanza.

El optimismo en la forma y en el fondo fue nuestro convergencia.

Siempre escuché más que lo que comenté, siempre tus comentarios puntuales, y siempre con el límite de la discreción y respeto.

Tu formación, tu conocimiento, tu experiencia y sentido común te hicieron un hombre centrado e intachable.

Desde la cúspide del Senado hasta el cuarto con un escritorio diste lo mejor por tu país.

Gozaste de las alturas del poder político y nunca te resbalaste.

Ayudaste con el deber y no con el haber, ayudaste con el corazón y no con el número aritmético, ayudaste a servir a la necesidad y al necesitado.

Solo me queda despedirme de ti no sin antes expresar un enorme y profundo sentimiento que dejas sobre mi persona, que solamente el recuerdo y el silencio es su mejor forma de honrar la memoria de mi entrañable amigo.

QEPD

Ingeniero Guillermo Aguirre Borboa