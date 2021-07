Especialistas de la clínica 49 del IMSS de Los Mochis devuelven la vida a mujer con neuralgia

Los Mochis, Sinaloa.- Durante casi 20 años Martha Elena Montoya Gaxiola, de 69 años de edad, sufrió severos dolores de cabeza y rostro que limitaban su vida; sin embargo, hoy goza de completa salud.

Gracias al equipamiento que durante el último año se ha dado en el clínica 49 del IMSS de Los Mochis, pero sobre todo del conocimiento con el que cuentan los especialistas de Neurocirugía de la clínica 49 del IMSS se pudo realizar una intervención quirúrgica para dar por terminado con este padecimiento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Procedimiento

Al respecto, Ricardo Hernández Reyna, neurocirujano del Hospital General de Zona (HGZ) No. 49 de Los Mochis, precisó que la operación se efectuó el pasado 28 de junio, con un resultado exitoso al tener una recuperación satisfactoria de la paciente, quien pudo retomar actividades tan básicas como el comer sin sentir dolor.

Leer más: Hoy inicia vacunación contra Covid-19 para mayores de 30 años en Choix

Asimismo, detalló que la neuralgia (dolor agudo) se origina cuando un nervio del cerebro es presionado por una arteria, lo cual ocasiona un dolor intenso y poco soportable, razón por la que la paciente era medicada con distintos fármacos previo a la cirugía.

De igual forma, precisó que este tipo de cirugías, por el grado de especialización y equipamiento requeridos, eran solicitadas a unidades de tercer nivel de atención como lo son la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de la ciudad de Obregón, Sonora, o el Centro Médico Nacional de Occidente, de Guadalajara, Jalisco.

Sin embargo, presumió que gracias a los conocimientos con los que cuentan los médicos de esta rama de la medicina del IMSS en Sinaloa, así como a la adquisición reciente de tres microscopios especiales, fue posible realizar la intervención en la clínica local.

Hernández Reyna agregó que esta cirugía denominada descompresión microvascular duró aproximadamente tres horas y en la cual participaron dos neurocirujanos, un equipo de Anestesiología, de Medicina Interna y Enfermería, entre otras categorías.

Leer más: Aumenta la demanda de oxígeno en Los Mochis por repunte de Covid-19

Agradecimiento

Por su parte, la señora Martha Elena narró cómo inició su padecimiento, al sentir una especie de descargas eléctricas en toda su cabeza, en las encías y en toda su cara, al grado de no permitirle abrir la boca, reírse o comer.

“Al principio los medicamentos calmaban el dolor, por un tiempo, después había que aumentar la dosis y eso me ocasionaba mareos muy fuertes, no podía salir sola y no tenía una buena calidad de vida”, comentó.

Se detienen las cabinas del Cableús

Síguenos en