Espectaculares de AMLO son pagados por ciudadanos: Gabriela Jiménez

Los Mochis, Sinaloa.- Los espectaculares que se ven en las calles donde se invita a votar este 10 de abril para que siga AMLO como presidente de México son pagados por la ciudadanía, dice Gabriela Jiménez.

La presidenta de la asociación civil Que Siga la Democracia manifiesta que no tiene relación con Andrés Manuel López Obrador y ningún vínculo con Morena.

¿Qué es Que Siga la Democracia?

Que Siga la Democracia es una asociación civil en la cual muchos ciudadanos y ciudadanas nos hemos reunido y nos hemos organizado para promover mecanismos de democracia directa o participativa como son las consultas y, en este caso, como la consulta de revocación de mandato. Tenemos presencia en las 32 entidades federativas y hemos estado trabajando mucho para apoyar en este caso de la primera consulta histórica de revocación de mandato. Nosotros estamos promoviendo para que siga el presidente de la República hasta que termine su periodo.

¿Cuándo surgió esta asociación?

Los que integramos, los que la fundamos por decirlo así, desde hace tres años estamos trabajando juntos. Estuvimos apoyando en la consulta de juicio a expresidentes. Aunque no éramos promoventes oficiales, sí estuvimos promoviendo. Ahorita que se dio la revocación de mandato nos registramos ante notario como asociación civil formalmente constituida y después nos registramos ante el INE como promoventes.

¿Usted tiene algún tipo de relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador?

No. No lo conozco personalmente, pero sí soy una mujer que le gusta su gobierno y que cree en él y cree en la Cuarta Transformación.

¿El presidente nunca la ha buscado a usted?

No, jamás. Una vez tuve el gusto de saludarlo, hace mucho tiempo, pero nada más hasta ahí, como todo mundo. Yo creo que mucha gente lo ha podido saludar en todo el país. Pero no tengo relación con él.

¿No sabe tampoco si él está enterado que usted está como presidenta de esta asociación?

La verdad no sé si está enterado o no. Me encantaría que estuviera enterado y que me invitaran un día a La Mañanera, pero no creo que esté enterado.

¿Que Siga la Democracia tiene algún vínculo con Morena?

Ningún vínculo. Han querido vincularnos con Morena porque apoyamos la Cuarta Transformación y porque somos simpatizantes, obviamente del presidente, pero eso no significa que trabajemos en el partido o para el partido de Morena.

¿Quién está detrás de los espectaculares Vamos a votar que siga AMLO?

Todos los espectaculares, bardas y publicidad que se puede ver es gracias a millones de ciudadanos y ciudadanas en todo el país que se están sumando a este proceso histórico y que apoyan al presidente. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos puesto a disposición todo el material gráfico, el contenido y los diseños en nuestra página de internet www.quesigalademocracia.mx y desde ahí los pueden descargar en alta definición. La gente se mete, los descarga y con sus propios recursos cada quien imprime lo que puede. Nos da mucho gusto también porque muchos ciudadanos que tienen capacidad económica han podido pagar espectaculares y se les agradece mucho.

¿Quién financia estos espectaculares?

La misma ciudadanía. No los financian porque más bien ellos los pagan con sus recursos, y los ciudadanos son libres de hacer con sus recursos lo que ellos quieran.

PERFIL

Nombre: Gabriela Jiménez Godoy.

Estudios: Abogada con maestría en Administración Pública, máster en Comunicación Política y diplomados en Derecho Parlamentario, oratoria y en violencia en contra de las mujeres.