Esperamos lograr el presupuesto al campo: Bosco de la Vega

Los Mochis, Sinaloa.- Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, mostró su preocupación por el bajo presupuesto al campo para el 2020, pero mostró confianza en que con el apoyo de los diputados federales se lograrán obtener los recursos para que la agricultura comercial de México siga adelante.

¿Cómo avanzan las gestiones para lograr la mejoría el presupuesto al campo?

Hemos hecho el mejor esfuerzo. Hemos estado con nuestra Cámara de Diputados, nos hemos reunido con senadores, con gobernadores, con la Oficina de la Presidencia que preside Alfonso Romo que es para el crecimiento del empleo y la inversión y muy preocupados porque una disminución del 29.3% básicamente afecta todos los programas de comercialización, lo que es sanidad, el tema ganadero, todos los apoyos que había para las ferias internacionales y promoción, ya perdimos también a todos nuestros representantes en el extranjero de la secretaría de desarrollo rural, preocupados por el daño como sector, pero totalmente de acuerdo en que se apoye los más desprotegidos del campo, estamos hablando por el crédito ganadero a la palabra, el precio de garantía, Segalmex, esa es una deuda histórica que tenemos pero no podemos descuidar a la agricultura comercial, que es lo que nos hace fuertes como país.

¿Confían en salir adelante de esta situación?

Nosotros pensamos que sí, porque los diputados que son nuestros representantes del pueblo ante el legislativo van a hacer una excelente labor y vamos a lograr un presupuesto adecuado para seguir compitiendo y seguir atendiendo todos los problemas del campo.

¿Eso quiere decir que estos días van a ser cruciales para lograr este cometido?

Sí, van a ser cruciales. Me atrevo a decir que la próxima semana va a ser crítica y estaríamos teniendo como fecha límite el día 15 de este mes de noviembre.

Entonces muy preocupados sabemos que es un tema nacional, totalmente de acuerdo en apoyar a los más necesitados porque es una deuda histórica, pero no podemos descuidar que se ofreció en un proyecto de nación de nuestro presidente que iba a ser un pilar en el desarrollo; no podemos tampoco haber aceptado un sector que es pilar como la inocuidad y la sanidad; en la comercialización, si no se nos apoya, lo único que vamos a lograr es depender más de los alimentos del extranjero; por lo tanto, un llamado al Legislativo y al Ejecutivo para que tengamos un presupuesto acorde a la potencia agroalimentaria que somos, al futuro que promovemos y sobre todo si algún sector hay en el que puedes invertir para mitigar la pobreza es el sector agroalimentario Donde tenemos el 27% de la población pero el 60% de la pobreza del país.

¿A cuánto asciende la propuesta de presupuesto que hace el Consejo Nacional agropecuario?

Estamos hablando de alrededor de 65 mil millones de pesos, este presupuesto viene planteado de unos 46 mil 300 y muy preocupados porque casi una disminución del 30%, que afectaría seriamente a nuestro sector.

¿Con el monto que plantean estaría garantizando el desarrollo del campo?

Nosotros calculamos que con esa cantidad podemos conseguir las coberturas, podemos conseguir atenciones de sanidad e inocuidad el tema ganadero, tema de tener mayores representaciones y bueno seguir buscando el sector sea una fuente decrecimiento y de buenas noticias.

¿Eso sería un presupuesto similar a como estaban?

Veníamos de 75 mil millones en el 2018, 65 mil en el 2019 y y ahora nos estarían bajando a 46,000 millones, por lo que estaríamos perdiendo 19 mil millones de pesos, pero esperamos revertir esto con el apoyo de los legisladores.

EL PERFIL

Nombre: Bosco de la Vega Valladolid.

Ocupación: Productor de papa y otros cultivos en el Valle del Fuerte.

Cargo actual: presidente del Consejo Nacional Agropecuario.