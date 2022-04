Esperan cerca de 100 mil visitantes en El Maviri, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Autoridades municipales de Ahome se reunieron con prestadores de servicios turísticos y restauranteros de la playa del Maviri para acordar acciones conjuntas que garanticen la seguridad, los servicios y la salud de los más de 100 mil visitantes que se esperan esta Semana Santa.

Los principales acuerdos son garantizar el agua potable para restauranteros y visitantes, con 5 cisternas de 25 mil litros cada una, área específica para acampar con servicios de vigilancia y seguridad y salud, recolección de basura, y controlar los horarios de entrada y salida, entre otros.

“Todo lo que dependa de nuestra posibilidad en el Gobierno Municipal será atendido y resuelto de ya, como son los servicios básicos y seguridad durante Semana Santa, y lo que competa al Gobierno Federal y Estatal lo atenderemos en reunión de trabajo posterior a la semana de pascua”, expresó el presidente municipal Gerardo Vargas Landeros.

Dijo que para ello gestionará una reunión específica con representantes de los tres órdenes gobiernos y de la CONANP y SEMARNAT, para avanzar en la solución de los añejos problemas que vienen padeciendo.

Durante la reunión se informó que los horarios de entrada y salida de visitantes serán controlados y se cerrará a las 7 de la tarde la entrada para que comiencen a salir a partir de las 8 pm.

Respecto a la gente que va a pernoctar en la isla solo se dará permiso para 150 carpas, y deberán registrarse en la Dirección de Turismo, y firmar un consentimiento de requisitos de CONANP de no hacer fogatas, no introducir vehículos ni mascotas a la playa, no elevar los volúmenes de sonido, entre otras recomendaciones, por ser la isla un área natural protegida.

Y para mayor seguridad de estas familias que acamparán, seva a designar un área específica y también se instalara adjunto un campamento de Seguridad Pública y servicios de paramédicos las 24 horas.

Reunión de autoridades municipales de Ahome con prestadores de servicios turísticos y restauranteros de la playa del Maviri. Foto: Debate

Algunos de los representantes de los restauranteros y prestadores de Servicios como Rosabel Ramírez Lugo, del restaurant Puesta del Sol y Presidenta de PRESTUR, así como Ramón Fuentes del restaurant La Isla, dijeron estar conformes con la reunión y por los servicios que por primera ocasión les ofrecen la autoridad comoagua potable, seguridad, salud, área de acampar, y sobre todo bajar los precios de los servicios especiales de dotación de agua, desfogue aljibes y recolección de basura, entre otros.

“De mucho sirve esta reunión. Todavía podemos lograr algo más y se puede lograr con esta disposición. Logramos una muy buena coordinación y estamos seguros que algo bueno va a resultar esta Semana Santa en El Maviri. Invitamos a todos a que vayan”, expresaron los restauranteros.

También se aprovechó para invitar a las personas a que ayuden recolectando su basura, y a que tengan confianza de que la seguridad y la higiene están garantizadas con cursos de COEPRIS, y de que habrá promociones especiales y accesibles en los consumos.

En la reunión el alcalde estuvo acompañado del Secretario del Ayuntamiento, el Secretario de Desarrollo Económico, el Gerente de JAPAMA, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el Director de Vialidad, la Directora de Turismo, el Director de Servicios Públicos y otros funcionarios involucrados en el operativo de seguridad de Semana Santa, a quienes pido brindar atención especial a los prestadores de servicios y visitantes de la playa del Maviri, para garantizar una Semana Santa excelente.