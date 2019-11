Esperan permiso de Semarnat para retirar andador de El Maviri

Los Mochis, Sinaloa.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Ahome espera los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para retirar por completo el andador de la playa El Maviri por los peligros que representa para los visitantes.

“Ya solicitamos un permiso a Semarnat. En este caso no hemos obtenido una respuesta, pero como es un aviso que se le da también por seguridad, se le extiende y se le explica que hemos tenido algunos problemas porque ya se cayó una persona. Se expone todo eso y el estado que guarda, y en ese tenor podemos nosotros retirarla”, informó Solángel Sedano Fierro.

Esperan luz verde

La directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Ahome dijo que solo están esperando a que la Semarnat les dé luz verde para retirar esta infraestructura que ya está bastante dañada.

“Todo lo que se refiere a una entidad federal lleva mínimo 30 días, y son 90 ó 60 días cuando se solicite información adicional por ley”.

La funcionaria municipal recalcó que la solicitud es para hacer el retiro del andador de madera y no para hacer una adecuación o una remodelación, porque por el momento no hay presupuesto para ello.

“No pretendemos ahorita eso porque no hay un presupuesto. Tenemos el resolutivo de impacto ambiental vigente, pero este año no está proyectada la obra de rehabilitación del andador”, expuso.

Añadió que más que representar un peligro latente para los visitantes, también la duna que se creó fue derivado de la propia infraesrructura mal planeada.

“Porque realmente no se consideró los vientos, el cómo se iba a generar la duna, eso es algo no natural que vino a dañar también el andador. No permite que el aire pase por abajo y está generando que la arena forme una valla”, manifestó.