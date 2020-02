Esperan que Chapman ahora sí acate resolución del Teesin

Los Mochis, Sinaloa. La resolución que dio el viernes el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa a la inejecución de una primera sentencia que obliga al alcalde Billy Chapman, funcionarios y regidores brindar todo lo necesario para que la Sindicatura de Procuración funcione, explicó Angelina Valenzuela Benites.

La responsable de la dependencia municipal se dijo tranquila de haber tenido de nueva cuenta una sentencia a su favor; sin embargo, reconoció que tiene ciertas reservas de que los involucrados acaten lo dispuesto por el órgano colegiado.

Detalles

Explicó que este ordenamiento incluye que se le debe de otorgar los recursos materiales, humanos y financieros para poder operar, así como también se le deberá otorgar toda la información que requiera.

“Hablamos de información contable, financiera, de la cuenta pública, así mismo, se ordenó al cuerpo de regidores que hagan cumplir la sentencia en todos sus términos y que sean vigilantes que así suceda”, expresó.

Es decir, vigilar y fiscalizar que nadie desvíe ni robe recursos.

Angelina Valenzuela, síndica procuradora. Foto: EL DEBATE

Valenzuela Benites indicó que, además, el Teesin ordena al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, a la Fiscalía General del Estado y al Congreso del Estado para que de acuerdo a sus facultades hagan cumplir la sentencia.

“En conclusión, la sentencia de inejecución es que el alcalde y sus funcionarios me dejen ejercer el cargo con todas las facultades que marca la Ley de Gobierno Municipal, apercibidos que de no cumplir en 24 horas después de notificado, en todos sus términos se les aplicará las medidas de apremio que marca la Ley de Medios de Impugnación, además de que de no cumplir se aplicaría el desacato a una resolución jurisdiccional”, enfatizó.

La síndica procuradora afirmó sentirse en medio de un ambiente de incertidumbre, pues habiendo una primera sentencia no hubo ningún cambio para su beneficio.

“Después de todo lo que ha pasado esto me crea incertidumbre porque han echo caso omiso, aunque saben las repercusiones que esto les puede llevar a tener”.

Postura de los regidores

Mientras tanto, el regidor y coordinador de la bancada priista, Raúl Cota Murillo, dijo que hasta este sábado no se les había notificado sobre la resolución del Teesin; sin embargo, aceptó que deben de acatar lo que se establezca.

Asentó que la Sesión de Cabildo en la que el alcalde Billy Chapman ofreció disculpas públicas a la síndica se llevó en medio de porras orquestadas a favor del funcionario.

Es un asunto que nosotros desde el inicio hicimos público y lo señalamos. Había una evidente irregularidad en la forma de dar cumplimiento al primer ordenamiento”.

En ese sentido, dijo que la indicación es muy clara y va en el sentido de que todos funcionarios y regidores deben obedecer.

“Lo que sucedió en diciembre fue algo inaudito y nosotros lo hicimos público. Hoy aplaudimos que salga de nuevo una resolución en la que se dé una segunda orden que no sólo se trata de un ofrecimiento de la disculpa sino también a dejar laborar a la síndica procuradora”.

Por su parte, Fernando Arce Gaxiola, regidor del PAS, recordó que en la primera resolución fueron conminados a ser vigilantes de que los funcionarios cumplieran y dejaran trabajar a Angelina Valenzuela.

“La primera ocasión hicimos un oficio dirigido a los funcionarios en el que los conminábamos a que se le otorgaran lo que la sentencia manifestaba. Ahora seguramente como sujetos obligados tendremos que hacer lo mismo, pero ahora con mayor vigilancia de que se cumpla”, apuntó.