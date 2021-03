Esposa de Marco Osuna aparece en una regiduría pluri

Los Mochis, Sinaloa.- Amparo Pasillas de Osuna, esposa del candidato a la alcaldía de Ahome por el PRI, Marco Antonio Osuna Moreno, fue registrada como regidora pero por la vía de representación proporcional.

Así se confirma en la lista oficial de la fórmula registrada con Marcos Osuna Moreno quien entrevistado al respecto aseguró que no fue él quien solicitó el registro de su pareja.

“Es correcto, la propuso el partido está ahí, la verdad es que se trata de ganar al final del día se trata de ser un contendiente fuerte, no esperar otra cosa que no sea el ganar”, indicó.

De igual forma, insistió en que él no tuvo nada que ver en esta designación recalcando que lo que se busca es fortalecer su proyecto.

“Yo no tengo ningún problema si la quitan o la ponen, no tengo ningún problema con eso, yo estaré con el partido en unos días y si la quieren dejar o quitar yo no tengo ningún problema con eso”, destacó.

Cabe mencionar que Pasillas de Osuna es quien encabeza a lista de las regidurías pluris en donde también se encuentran Julio César Manzanarez Salazar, Florentina Serrano Topete, Ábad Ávila ochoa e Itzel Carolina Télles Corrales.

Mientras que en en el resto de la lista se encuentran Rogoberto Rodríguez Pinea, Laura María Gálvez Armenta, Carlos Manuel Ahumada López, Maribel Sánchez Solís, Crhristopher Santiago Robles Aboytes, Tania Guadalupe Moreno Armenta y José Leonardo Gastélum Ayala.