Está fuera de la norma que pasen sin un turno a caja: Lugo

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque dijo que no reconoce la práctica del ‘coyotaje’ en sus trabajadores porque no puede aceptar algo que no le puede comprobar a ninguno de los cajeros, el recaudador de Rentas del gobierno del estado en Ahome, José Antonio Lugo, expuso que han llegado a la conclusión de que pudiera ser una mala interpretación del contribuyente al ver pasar a otros primero a realizar sus trámites.

Desconoce (el contribuyente) que tenemos diferentes tipos de trámites, que hay citas”, dijo.

El funcionario estatal añadió que ha estado en constante comunicación con los cajeros y cajeras para decirles que es bien importante el respeto de las normas de esta dependencia, así como el respeto del tiempo de la gente que está esperando el turno para realizar su trámite.

“En lo particular es un tema que día a día nos preocupa, no nada más a mí, al resto del equipo que tenemos y estamos sensibilizando a los compañeros cajeros para que no caigan en esa práctica. Yo les comparto mucho yo la frase de que si el río suena es porque agua lleva y ellos dicen que no sucede, hacemos una compilación de turnos generados contra procesos revisados y nos está cuadrando bien”, mencionó.

Agregó que para los cajeros que son detectados realizando este tipo de cuestiones hay sanciones, pues explicó que está fuera de la norma que cualquier persona sea gestor o no, pase sin un turno a cajas.

Eso está totalmente fuera de la norma, familiares, amigos, lo que sea, independientemente de un gestor que pase sin un turno”.

José Antonio Lugo. El Debate

Gestores no se ocupan

Destacó que con el modelo que implementó el gobernador del estado, no es necesario que los contribuyentes requieran el servicio de los gestores, ya que se pueden obtener citas en la plataforma Ciudadano Dígital y así desocuparse más rápido.

El día de ayer, algunos contribuyentes denunciaron la práctica de ‘Coyotaje’ en Recaudación de Rentas y pidieron al titula de esta dependencia tomar cartas en el asunto.