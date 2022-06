"Esta vida fue la que elegí": Jaime se dedica a lavar carros en Los Mochis, vive en la calle

Los Mochis, Sinaloa.- Las malas decisiones en la vida traen malas consecuencias, tal es el caso de Jaime Alberto Fierro Carlón, quien en sus años de juventud no le dio importancia a las situaciones que decidirían su futuro.

Actualmente, Jaime se dedica a lavar carros en el Primer Cuadro de la ciudad de Los Mochis. Todos los días sale con su carrito, de los que se utilizan en los supermercados, ahí lleva sus cubetas con agua, franelas y otros tiliches más; sin embargo, también se hace acompañar de su perro, mascota que lo acompaña adonde quiera que va.

El lavacarros señaló que es originario de esta ciudad de Los Mochis, no tiene casa, pero se queda afuera en la banqueta del domicilio un familiar para dormir.

“Yo estudié contaduría, sin ser presumido, fui de los buenos. Cuando estudiaba, mis calificaciones fueron buenas, pero al final del día no le seguí a esa profesión, pues en esos años de joven me gustó ser pistolero de conocido empresario”, señaló.

El guardaespaldas

Jaime señaló que por muchos años fue el que le cuidaba las espaldas a ese empresario, pero como todo llega a su fin, esa época se terminó y la vida me fue cobrando factura, pues mis malas decisiones me hundían cada vez más. “Tengo 68 años de edad, no tengo familia, no tengo casa, pero no me quejo, pues esta fue la vida que yo elegí y no me arrepiento”, subrayó.

Jaime Comentó que tenía un terreno que sus padres le habían dado, pero que en se tiempo su mamá tuvo una deuda importante, por lo que se vio en la necesidad de vender el terreno para saldarla.