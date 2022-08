Estacionamiento en la calle es público, no exclusivo: Tránsito

Los Mochis, Sinaloa.- Que no hay exclusividad, advierte Tránsito Municipal a los empresarios que acaparan espacios de estacionamiento en el sector centro de Los Mochis.

José Alfredo Gutiérrez Rivera, director del área en la Secretaría de Seguridad y Protección

Ciudadana, fue tajante al señalar que la Ley de Movilidad marca que no hay exclusividad para nadie en la vía pública.

"A diario acaparan estacionamiento. Hay veces que se vale, porque van a hacer alguna maniobra, estoy de acuerdo. Si van a hacer una maniobra, y van a descargar, o no tienen un área para carga y descarga, pues estoy de acuerdo, pero muchas veces lo usan para estacionar su carro enfrente de su negocio, y ahí lo tienen todo el día", expuso.

Comentó que algunos empresarios colocan javas, sillas o bancos para apartar los espacios de estacionamiento frente a sus negocios, y los elementos de Tránsito han estado recogiendo diariamente esos objetos, que ni siquiera son reclamados por los propietarios.

Asimismo, dijo que también han estado quitando letreros colocados por empresarios para marcar espacios como exclusivos para sus clientes, y les han propuesto que los pongan con determinado tiempo permitido para hacer uso del estacionamiento.

Apuntó que tampoco es permitido que los estacionamientos tipo batería sean exclusivos para clientes del negocio que los puso.

Gutiérrez Rivera señaló que ya tienen identificados varios negocios que han construido rampas de estacionamiento que son ilegales y pasaron el reporte a Obras Públicas para eliminarlas.

En ese sentido, mencionó el caso de un negocio ubicado por la calle Juárez, entre Zaragoza y Leyva, que tiene tres cajones tipo batería e insisten en usarlos con exclusividad para sus clientes.

"Yo he tenido ese problema, y de adrede me he estacionado ahí. Les he dicho que no hay exclusividad. Incluso, también ese se va a cerrar. Cualquiera se puede estacionar ahí, es de uso común", sentenció.