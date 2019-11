Estado arregla las calles del Téroque, El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Luego de haber enfrentado por varias horas a la inclemencia del tiempo, los gritos e insultos de automovilistas por haber bloqueado la carretera Los Mochis-San Blas a la altura de Taxtes, los vecinos de El Téroque por fin vieron frutos de su lucha.

El camino que conduce a su comunidad, pero también las calles que la conforman lucen en buenas condiciones; ahora son transitables y seguras para los vecinos, esto gracias a la intervención del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas, quienes fueron los que al final se hicieron responsables de esta demanda ciudadana.

Aclaración

Así lo aclaró Alejandra Félix, vecina de este ejido quien agradeció a las autoridades estatales, en especial, a Ernesto Verduzco, quien fue el enlace y supervisor para estos trabajos.

“Cuando tomamos la carretera el ingeniero Verduzco vino, le agradecemos a él y al Gobierno del Estado por su ayuda, por resolver este problema al ver que las autoridades municipales y de la misma comunidad no nos hicieron caso. Lo que nosotros queremos que quede claro es que estos trabajos no fueron ordenados por Nubia Ramos ni por el comisariado o el síndico, sino por el estado”.

Agradecimiento. Vecinos de El Téroque en agradecimiento por la atención que se les brindó al reparar la calle de acceso y las de la comunidad, ofrecen una reunión para los trabajadores y el responsable de la obra. Foto: EL DEBATE

Y es que dijo, aunque cuando durante la manifestación pedían la presencia de la alcaldesa, esta nunca llegó al lugar, ni tampoco mandó a alguno de sus funcionarios.

“Acuérdense que cuando nos manifestamos nunca llegó la alcaldesa, pedíamos que viniera pero nunca llegó, ahí estuvimos aguantando los insultos, los gritos de la gente pero pues lamentablemente nos damos cuenta de que si no hubiéramos hecho esa manifestación, no nos hubieran atendido todavía, desgraciadamente es así y ahora que las calles están en muy buen estado, pues quieren decir que ellos nos arreglaron y no se vale”, indicó.

Transitables. Después de mucho tiempo de lucha, las calles de la comunidad fortense ahora están en buenas condiciones, fueron raspadas y embalastradas; vecinos se dicen más seguros al transitar. Foto: EL DEBATE

Montes los deja plantados

Por su parte, Olivia Pérez, habitante también de El Téroque, recordó que fue el mismo día del bloqueo de la carretera cuando al lugar llegó el delegado en Sinaloa del gobierno federal, Jaime Montes, quienes se comprometió a estar cinco días después en la comunidad para ver sus inquietudes; han pasado más de 26 días y el funcionario no los ha buscado.

“Llegó este señor diciendo que era el de los apoyos federales para la gente necesitada, nos dijo que nos quitáramos y que vendría a la comunidad, el miércoles siguiente pero es hora de que no viene, por eso le hacemos un llamado de que aquí lo estamos esperando todavía”, declaró.