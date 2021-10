Estado de Sinaloa aportará a la Japaf para abono a la CFE

El Fuerte, Sinaloa.- Un total de 3 millones es lo que el gobierno del estado dará a la Junta de Agua Potable de El Fuerte para que abone a la deuda que tiene con la Comisión Federal de Electricidad y que así se pueda restablecer el servicio en las plantas potabilizadoras.

Así lo dio a conocer el propio gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel quien especificó que con este monto más los 5 millones de pesos que pondrá la paramunicipal, serán un total de 8 millones de pesos que tendrán que ser aceptados por la paraestatal.

“La deuda es de 15 millones de pesos y el compromiso es que se den 8 millones, van a querer(la CFE), el municipio va a dar 5 millones y nosotros vamos a completarlo con otros 3 millones de pesos, se va a hacer, el lunes va a estar firmado (el convenio) y se va a reconectar el servicio, CFE ya dijo que si, se espera que el lunes a martes más tardar se reconecte el agua”, afirmó.

Por su parte, la alcaldesa de El Fuerte Nubia Ramos Carbajal se mostró contenta con esta apoyo económico que recibirán para abonar a la deuda que se tiene con CFE, sin embargo, aclaró que su administración nunca ha dejado de negociar con ellos, incluso dijo que desde julio se había ofrecido un abono de 6 millones de pesos pero habían recibido un no como respuesta.

“Le habíamos ofrecido 6 millones que a las mejor ya hubiéramos avanzado un poco más pero ellos querían todo el recurso y no podíamos porque estamos por cerrar. La Japaf y CFE siempre han tenido convenio año con año nada más que este último año se nos complicó porque no teníamos como maniobrar un convenio a futuro. No es una deuda personal, es del municipio y por lo tanto se requiere un convenio, las autoridades que vienen lo van a continuar como nosotros lo hicimos cuando llegamos que nosotros con veníamos la deuda del presidente anterior”.

En ese sentido insistió en que es una muy buena noticia la ayuda que el gobernador ofreció añadiendo que en este momento se está prestando el servicio en todas las plantas en donde se cortó la energía eléctrica utilizando generadores pero es muy poca el agua que se está entregando.

Quirino Ordaz Coppel especificó que con este monto más los 5 mdp que pondrá la paramunicipal/Foto: Jorge Cota

“Queremos la reconexión para que puedan tener el servicio que tenían antes. Ojalá que el lunes podamos ya convenirlo con la CFE, Pienso que si se va a dar porque de esa manera me va a permitir a mí cerrar y como siempre se los he dicho mi prietito en el arroz ha sido la Japaf y en todas las administraciones ha sido así pero con respecto a mi administración le bajamos a la deuda pública 60 millones de pesos”.