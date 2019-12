Estado niega seguridad a la síndica procuradora de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar del temor que existe entre la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, sus colaboradores y sus respectivas familias, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado no otorgará el servicio de protección que la funcionaria solicitó de manera pública.

El secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, dijo claramente que no tiene recursos para atender el llamado ni tampoco puede disponer de 21 elementos con vehículos y viáticos para cuidarla.

Y es que tras recibir la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa por la denuncia interpuesta en contra del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, funcionarios de primer nivel y la mayoría de los regidores, por ejercer violencia política y de género en su contra, Valenzuela Benites dijo tener miedo a sufrir represalias, por lo que pidió la intervención del gobernador Quirino Ordaz Coppel y del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Da un rotundo «no»

Entrevistado al respecto, el funcionario estatal dijo que de acuerdo al reporte que le han hecho llegar, no ha existido algún tipo de riesgo contra la síndica e hizo hincapié en que de acuerdo con lo que el mismo Teesin señala, las medidas cautelares son sólo para ella (Valenzuela Benites). Sin embargo, en la sentencia, el Tribunal claramente señala que las medidas cautelares son para la funcionaria, su familia y colaboradores.

«Tendríamos que tener 21 elementos exclusivamente para todos, inclusive uno de ellos trabaja para la Policía Municipal. El tema luce complicado porque solamente en Ahome existen unas 150 solicitudes de medidas cautelares, no podemos tener policías a lado de cada persona, por las múltiples actividades que tenemos», declaró.

Cristóbal Castañeda, secretario Seguridad Pública de Sinaloa. Foto: EL DEBATE

Molestia y enojo

Ante este posicionamiento, la síndica procuradora tronó en contra del funcionario estatal, a quien le cuestionó de dónde sacó los 21 elementos que, asegura, requeriría.

«Son 5 personas y serían 10 elementos porque cada uno trabaja turnos de 12 horas. De dónde sacó los 21 elementos. No sabe, yo ya tengo un elemento, pero quiero otro para en la noche porque en ese tiempo estoy vulnerable y yo no quiero seguridad pública, no se qué tienen en la cabeza».

La funcionaria comentó que no sólo ella y su familia se encuentran en estado de vulnerabilidad y estrés, sino hasta sus vecinos, quienes se enfrentan a rondines «sospechosos» a todas horas por su casa.

Vivimos con una psicosis tremenda. El Estado me está diciendo que no tiene cómo protegerme, que me maten, es indignante, esto me genera sentimientos encontrados, impotencia, a mí no me interesa cuántas solicitudes más tiene, sino el riesgo que yo sufro», abundó.

Valenzuela Benites informó que hasta el día de hoy no ha recibido ningún tipo de acercamiento por parte de las autoridades estatales para atender su llamado.

Asimismo, lo hizo responsable al igual que al alcalde Billy Champan de lo que pudiera sucederle a ella, a sus colaboradores y sus familias.

«No he recibido ninguna llamada, es indignante que estén jugando con esta parte y también hago responsable al secretario de Seguridad Pública del Estado si algo me sucede. Yo no quiero a la Policía Municipal porque esa la maneja el alcalde y no sé a qué estamos jugando».

Por último, adelantó que ya tuvo acercamiento con el comisionado nacional de Derechos Humanos, con quien está tratando el tema; sin embargo, volvió a hacer el llamado al gobernador Quirino Ordaz Coppel y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que le brinden seguridad.

Entrevistado al respecto, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, se limitó a decir que él es respetuoso de las decisiones que organismos autónomos como el Teesin tomen.

Yo respeto, son tribunales autónomos y son resoluciones que ahí están, pero yo soy muy respetuoso de eso».

«Alcalde contra los ahomenses»

Por su parte, Dulce María Ruiz Castro, dirigente del Partido Revolucionario Institucional de Ahome, consideró que el actuar del alcalde Chapman Moreno en lo que va de su administración ha sido contrario a lo que los ahomenses son y esperan de lo que sería un cambio en la forma de hacer gobierno.

Y es que comentó que ser gobierno no es imponer ideas de una sola persona, sino formar equipo en beneficio de toda una sociedad.

“Ser gobierno es participar con la forma de pensar y actuar con los ahomenses, y me queda claro que los ahomenses no pensamos ni actuamos como se han hecho las cosas hasta el día de hoy. Podrá seguir defendiéndose el presidente municipal en otras instancias, pero lo que sí puedo decir y quedará para siempre es que sus conductas generan violencia política, por lo que debe de moderar su modo de conducción y su estilo de gobernar».

Ruiz Castro sostuvo que la resolución del Teesin es sin duda un precedente en el estado, «sin duda marca un precedente al encontrar responsables tanto a funcionarios públicos y al presidente municipal Billy Chapman de violencia política de género, y los involucrados deben de acatar la resolución una vez que quede la sentencia firme. Ya basta de tanto abuso en el estilo de gobernar».

En la sesión de Cabildo del 22 de noviembre, la síndica pidió al alcalde cumplir su palabra. Foto: EL DEBATE

Buscarán destituir a funcionarios

Derivado de esta situación y por considerar que los hechos al interior del Ayuntamiento de Ahome han rebasado todos los niveles predominando la corrupción, asociaciones ciudadanas analizan ya la posibilidad de solicitar la desaparición de poderes, advirtió Guillermo Padilla Montiel.

El presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa declaró que el tema ya está siendo analizado por un grupo de abogados y podría ser la semana que entra cuando determinen si esto es factible o no.

«Nuestros abogados, como ya lo manifestamos en el Congreso, van a definir de aquí al lunes o martes la posibilidad de no solamente pedir el juicio político en contra del alcalde, sino la suspensión de poderes, es decir, solicitar la desaparición de poderes en el Ayuntamiento de Ahome», señaló.

Esto, explicó, implica la baja del presidente municipal, así como del cuerpo de regidores, los cuales serían nombrados por el Congreso.

«Lo están analizando, no podemos decir que será un hecho, lo están analizando jurídicamente. Lo que sí es que no podemos negar de que acciones como estas son las que se requieren en el municipio de ­Ahome para terminar con tanta corrupción que impera y que tanto daño nos está haciendo», abundó.

En ese sentido, agregó que desde hace meses es necesario intervenir, pues poniendo en consideración la sanción del Tribunal porque efectivamente se está reconociendo que las cosas en Ahome no se están haciendo correctamente.

«Para que un tribunal de esta magnitud haya sancionado al alcalde, funcionarios y regidores es porque esto ya llegó a niveles en que el Congreso ya no debe de tener vuelta atrás. El Congreso debe de actuar, se debe de dejar de politiquerías, cuando menos hoy ya deben de pensar en los ahomenses», enfatizó.

Deben quitar fuero: PAN

De igual forma, la dirigencia del PAN en Ahome le exigió a los diputados locales que abran de inmediato un juicio de procedencia en contra del alcalde.

«El tribunal lo ha condenado a una disculpa pública para la síndica procuradora; sin embargo, hay que recordar, según dice la ley, que todas las sentencias de las que sean sujetos los funcionarios públicos para poder cumplirlas, necesitan desaforarse», expresó Ariel Aguilar, quien añadió que es necesario que los legisladores quiten primeramente el fuero al alcalde de Ahome.

«Ahorita el alcalde de Ahome es un reo y tiene una sentencia y, por supuesto, que el señor está obligado por el mandato judicial a cumplir con su sentencia y además de disculparse con todos los ahomenses porque aunque el agravio fue para una mujer funcionaria, también lo ha hecho para otras mujeres», puntualizó.

Para entender...

Síndica teme por su vida

«Tengo miedo, mucho miedo. Temo por mi vida y la de mi familia», expresó la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, a dos días de que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) emitiera la resolución del juicio para la protección de sus derechos políticos bajo el expediente TESIN-JDP-21/2019, interpuesto en contra del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, funcionarios y la mayoría de los regidores del cabildo ahomense.

En entrevista para EL DEBATE, la funcionaria municipal solicitó protección al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como al gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel, porque asegura que este fallo a su favor pudiera desencadenar una serie de hechos violentos.