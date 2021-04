Estado paga deuda al municipio de Ahome 14 millones de pesos

Los Mochis, Sinaloa.- Un total de 14 millones de pesos fue lo que el estado pagó este lunes al municipio de Ahome por concepto del Impuesto Predial Rústico y Juegos y Sorteos.

Así lo precisó el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel quien dijo que con este desembolso ya quedó cubierto todo lo pendiente con el Ayuntamiento de Ahome, al menos en lo que corresponde a su periodo de gobierno.

“Fue del predial rústico y a Juegos y sorteos fue de varios ejercicios del 2017 ya quedamos limpios no le debemos nada al municipio de mi gestión, esto es sanear, limpiar y sobretodo cumplir con los compromisos y que ellos (municipio) pueda utilizar ese dinero para atender con servicios, obras, inversiones, es algo que no tenían (dinero), lo habían ido a cobrar pero no había el recurso y para nosotros es darle una limpiada total en lo que estamos ahorita en la administración para cerrar muy bien”, enfatizó.

Por su parte, la alcaldesa sustituta Socorro Calderón Guillén adelantó que con este dinero se adquirirá una pipa de 20 mil litros para llevar agua a los habitantes del Jitzamuri.

Vamos a comprar una pipa de 20 mil litros para que vaya y venga a El Jitzamuri, déjame pensar en que más vamos a utilizar ese dinero, mientras vamos a solucionar porque estamos mandando cuatro y vamos a mandar esta de 20 mil litros, precisó.

Cuestionada si está pipa sólo atendería en lo inmediato el problema de desabasto de agua del campo pesquero y no terminar con la situación, la funcionaria reconoció que es un tema que debe de resolverse de fondo.

“Andamos viendo precisamente ahorita le comentaba al señor gobernador que andan buscando la manera de conseguir el agua cruda para que la gente que siembra fresa, mango, limón persa las rieguen con agua cruda. Allá agricultores que están regando con esa agua o la misma gente que vive en los alrededores y claro que de eso vive la gente tiene que utilizar el agua potable vamos a buscar otras alternativas para ver cómo le hacemos sin descuidarlos a ellos que de eso viven”.