Estamos haciendo cambios para corregir: Gildardo Leyva, alcalde de El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- “Estamos haciendo los cambios para corregir, no es porque nos hayamos equivocado. A toda la gente se le da una oportunidad, pero si yo miro que no están saliendo las cosas bien, yo las tengo que corregir porque el responsable del barco soy yo”.

De esa manera le respondió el alcalde de El Fuerte Gildardo Leyva Ortega al regidor independiente Jairo Leyva que sostuvo que tantos cambios de funcionarios en el gabinete es señal de inestabilidad y que el alcalde no tomó las mejores decisiones.

Cuestionado si considera que se equivocó al elegir a los funcionarios, expresó: “No es eso, a lo mejor los que llegamos, llegamos con muchas ganas, pero al actuar a lo mejor no estamos actuando de la manera correcta”.

Que no hay aviadores

Sobre la invitación del regidor a hacer un recorrido dependencia por dependencia con nómina en mano para ver cuántas personas están realmente trabajando, dijo: “Nosotros evitamos y sacamos a mucha gente que había, qué pena que una persona que está dentro de nuestro cabildo esté haciendo ese tipo de declaraciones, que se ponga a trabajar. No hay aviadores, por qué tiene que haber aviadores, si nosotros los sacamos. Lo que pasa es que ellos no tienen que hacer y andan buscando cositas que no deben, que se pongan a trabajar y que desquiten el dinero que ganan de oquis ahí”.

Asimismo, comentó que no hay un sobregiro en la nómina como lo hizo ver Jairo Leyva. “Si nosotros lo que hicimos fue corregir ese sobregiro, se les olvidó a los medios que nosotros lo hicimos, que sacamos a más de 200 gentes.”

El alcalde fortense mencionó que el gasto de nómina son 12 millones al mes, dijo que se ha reducido. “Ese tipo de datos y todo eso, nosotros lo hemos estado corrigiendo, y muestra de ello es que hay una estabilidad económica en el municipio. Estamos trabajando, que este regidor se ponga a trabajar, que vea los trabajos que andamos haciendo. Que se pongan a trabajar que para eso los pusieron.”

Una vez más recalcó que no descarta cambios en el gabinete y que el llamado a los funcionarios es que se pongan a trabajar. “Para eso nos mandataron, no venimos a hacernos tontos, venimos a trabajar.”

Gildardo Leyva, alcalde de El Fuerte. Foto: Debate

“No sé a qué se refiere al decir que no hay gobernabilidad. Nosotros estamos trabajando al cien por ciento y si se le ofrece algo regidor, con mucho gusto lo puede tratar conmigo personalmente”: Gildardo Leyva

El alcalde del municipio de El Fuerte expuso que están trabajando diario y que hay muestra de ello: “Que vayan al campo a ver cuántos caminos tengo raspados, que vayan a ver cuánta basura se recoge, que vayan a ver cuántas pipas traigo trabajando, cuánta agua hay de calidad en El Fuerte. Estamos iluminando, estamos haciendo obras; por qué no había dinero, por qué ahora sí alcanza, porque nosotros no caímos en eso que está diciendo el regidor”.

¿Temen funcionarios ser despedidos?

En cuanto al comentario del regidor independiente del cabildo fortense de que hay una zozobra por parte los funcionarios que nada más están esperando el momento para que los corran porque no hay confianza en el presidente, Gildardo Leyva comentó: “Si tienen temor a ser despedidos es por algo; si no están en el equipo y no trabajan, lo siento mucho; aquí el que manda soy yo, y lo estoy haciendo bien”.

EL DATO

Sin aviadores

El alcalde Gildardo Leyva expone que ya no hay aviadores, que los que había ya salieron del Ayuntamiento de El Fuerte. Destacó que la nómina sí se ha reducido.

Jairo Leyva, regidor independiente. Foto: Debate

“Si está haciendo demasiados cambios quiere decir que las decisiones tomadas no fueron las mejores. Estos cambios afectan porque cada vez que entra un funcionario trae sus ideas y viene desde cero”: Jairo Leyva

El regidor independiente Jairo Leyva mencionó que cuando no se tiene una armonía entre alcalde y funcionario hay una inestabilidad, también emocional. “Y en este caso deriva en la afectación de toda la población del municipio, porque al no hacer el trabajo bien, no salen bien los resultados”. Agregó que este gobierno municipal no está dando resultados y se sabe que las palabras distan mucho de los hechos.

Exhorto

“De las promesas que se hicieron dista mucho de lo cumplido al pueblo. Ellos dijeron no robar, no mentir, no traicionar, y hay casos en los que ya he exhortado al presidente municipal a ir con nómina en mano dependencia por dependencia para ver cuántas personas están realmente trabajando porque ellos dicen que no tienen aviadores, entonces a las pruebas nos remitimos.”

EL DATO

Hay aviadores

El regidor independiente Jairo Leyva menciona que en el Ayuntamiento de El Fuerte hay aviadores. Reta al presidente a recorrer dependencia por dependencia con la nómina en la mano.