Estamos remando contra corriente en el Congreso: Sergio Jacobo Gutiérrez

Los Mochis, Sinaloa.- Ser oposición en un Congreso del Estado en el que por muchos años se fue el lado fuerte no es fácil; sin embargo, existe la voluntad política y social de sacar adelante los temas que sean de beneficio para los sinaloenses.

Así lo consideró Sergio Jacobo Gutiérrez, coordinador de la bancada priista de la 63 Legislatura, quien reconoció que al interior del recinto legislativo existe un desconocimiento por la mayoría de los diputados, incluso esta corre el riesgo de pasar a la historia como la peor.

¿Ha sido fácil ser oposición en el Congreso?

Ha sido un trabajo muy difícil porque estamos remando contracorriente un entorno muy adverso, de mucha hostilidad. Ustedes pueden ver las sesiones y se dan cuenta de cómo diputados de otros grupos parlamentarios llevan porras y generan un ambiente hostil hacia nosotros, de agresiones verbales, descalificaciones y más.

¿Esas condiciones ha generado resultados?

No. Existe una cerrazón e intolerancia; por ejemplo, de las 29 iniciativas que presentamos en el primer periodo únicamente se ha aprobado 1; de las 45 que propusimos no se ha aprobado ninguna y esto es por la cerrazón, hay mucho intolerancia y poca disposición para trabajar.

¿Entonces cómo está el Congreso?

Es una Legislatura prácticamente paralizada en el primer periodo ordinario, únicamente aprobamos dos leyes nuevas que fue la Ley de Austeridad y la Ley de Remuneraciones, y ahorita no llevamos ninguna en el segundo periodo.

¿El Congreso está formado por gente que no conoce, entonces?

Llegó mucha gente improvisada que no tenía experiencia, que no tenía perfiles, y la curva del aprendizaje ha sido ya muy prolongada. Si no se corrige esto, se corre el riesgo de pasar a la historia como una de las legislaturas más improductivas en Sinaloa.

En ese sentido, ¿cuál será la línea del PRI?

Vamos a seguir con un trabajo eminentemente propositivo, darle cumplimiento ple-no a nuestra agenda legislativa y seguir insistiendo en la necesidad de que el Congreso trabaje en un esquema diferente, dejar de lado las descalificaciones que ha sido el pan de cada día.

¿Las diferencias entre los diputados de Morena podría ser algo benéfico para la oposición?

El tema que está ocurriendo en Morena ellos tendrán que resolverlo, nosotros no tenemos opinión sobre eso, pero lo que sí comento es que en el trabajo parlamentario necesariamente se re-quiere del diálogo y acuerdos. Se requiere construir coaliciones legislativas para sacar adelante una propuesta y eso ocurrió en el tema de matrimonios igualitarios.

A pesar del panorama, ¿en qué está trabajando el grupo parlamentario del PRI?

En sacar adelante las iniciativas que traemos, que es una meta muy rica que nos pusimos y que no dejaremos de insistir en ellas. También traemos unas jornadas de servicios y atención en los 18 municipios, las cuales nos permiten un acercamiento muy importante con la ciudadanía, que es lo que queremos en este momento, tener ese contacto con la gente y no precisamente de priistas, sino de manera general.

EL PERFIL

Nombre: Sergio Jacobo Gutiérrez

Cargo: Diputado local

Trayectoria: Licenciado en Ciencias Políticas. Es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS y es presidente de la Fundación Colosio Sinaloa; además fue secretario de Cultura del Comité Directivo Estatal en Sinaloa y consejero político municipal y estatal del PRI