¡Están advertidos! Protección Civil de Ahome clausurará antros que no respeten aforo permitido

Los Mochis, Sinaloa.- La coordinación de Protección Civil de Ahome advirtió que clausurará antros que no respeten el aforo permitido del 50 por ciento.

"Hemos mirado algunos antros que están muy llenos y se les llama la atención, pero nomas se retiran y entre ellos mismos se han estado avisando, ahí andan las unidades, y paran y como se despiden y no se despiden, y detalles así", dijo José Daniel Luna.

El coordinador general de Protección Civil del municipio de Ahome comentó que la gente no ha aprendido a lo largo de todo este tiempo que ya han estado familiarizados con esta enfermedad del Covid-19, a tener más respeto a la enfermedad.

Leer más: ¡Sigue llegando el apoyo! Fundación Pilar de Esperanza dona 50 pacas de alfalfa al venadario de El Fuerte

"Debemos de comprender que no hay que bajar la guardia porque a algunos nos afecta más y a otros menos, pero aún así no dejamos de exponer a la gente que son más vulnerables a este tipo de problemas, y ahí están las consecuencias y ya después son lamentables, y ya no podemos hacer nada, y todo es debido precisamente a la ineptitud y la negligencia, y a todos los agravantes que podamos ponerle de la gente reincidente".

Agregó que los antros han rebasado la capacidad permitida del 50 por ciento, y que lamentablemente han tenido reportes de lugares donde hay demasiada gente, pero que al revisar se trata de falsas alarmas.

"Tenemos personal, pero es muy grande la ciudad para abarcar todo, nos pasan reportes de lugares que están con demasiada gente, pero el detalle es que al momento de llegar nosotros no es veraz la información, nosotros hemos llegado a considerar que lo hacen para desviarnos para otro lado"

Hizo un llamado a la cordura a la ciudadanía para que utilicen los teléfonos de emergencia para que verdaderamente la información sea veraz.

"Porque no se vale que si queremos hacer las cosas bien, no nos dejen, por el bien de ellos y nosotros mismos".

El funcionario municipal expuso que se reunirá con el director de Salud municipal y lo que el alcalde y las autoridades de Salud determinen, son las acciones que emprenderán para evitar que continúen los contagios del virus.

"Vamos a tener que actuar de diferente manera porque sí nos estamos dando cuenta que muchas personas no están tomando en serio esto".

Leer más: El venadario de El Fuerte podría estar abierto antes del 14 de febrero

Destacó que en los operativos que se han hecho en algunos lugares, algunos de los empresarios han estado respetando las normas sanitarias, pero muchas personas siguen en la idea de no respetar los cercos sanitarios.