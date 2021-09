"Estaré en esta actividad hasta que Dios quiera": Humberto hace de la carpintería una tradición familiar en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Humberto Figueroa aprendió de su padre el oficio de la carpintería desde los 15 años de edad, y desde entonces la madera ha sido parte de su vida.

El originario de esta ciudad de Los Mochis trabaja desde los 15 años de edad como carpintero para elaborar muebles rústicos de madera, camas, burós, libreros, repisas, mesas, entre otros, de acuerdo a las necesidades de los clientes.

Desde siempre se dedicó de tiempo completo a esta actividad, que heredó de su padre, debido a que vio que de ese oficio sí se podría obtener dinero, ya que la gente hay ocasiones que tiene que hacer sus muebles a la medida de los espacios de sus casas y los que venden en las mueblerías, pues son tamaños estándar.

“En el oficio aprendí de todo, porque sé hacer muchos muebles como carpintero, pero es como todo, a la gente no se le da gusto y en ocasiones buscan bajar el precio por algún supuesto detallito, pero nuestros trabajos son de calidad, por eso la gente nos busca ”, explicó.

Noble oficio

Humberto señaló que la actividad en estos momentos es baja tanto por la temporada como por la pandemia, ya que mucha gente en estos días no permiten que él trabaje por muchos días en el interior de sus casas, pues tienen miedo a ser contagiados, pero entiende esa situación.

“En este taller yo corto la madera y armo los muebles; otros compañeros se dedican a pintarlos o a detallarlos, pero el carpintero con más experiencia soy yo, pues sé hacer un poco de todos los muebles. Yo estaré en esta actividad hasta que Dios quiera, pues es lo que sé hacer”, resaltó.

El maestro carpintero dijo que afortunadamente este oficio es noble, debido a que tiene un promedio mensual de ganancia superior a los 12 mil pesos, pero en temporadas cuando hay aguinaldos así como utilidades, pues el ingreso es mucho mayor.

“Ha habido gente que les hacemos los trabajos y después ya no nos quieren pagar, son pocas las que han hecho esa mala acción; nosotros pues no nos desgastamos en andar batallando con esa gente, nos basamos en la regla de que el cliente tiene la razón para no tener más problemas”, resaltó el carpintero.

Finalmente, comentó que no dejaría este oficio para hacer otra cosa ya que a sus 46 años de edad difícilmente le darían trabajo y si lo encuentra el pago sería mínimo y no le alcanzaría para nada, pues con los 12 mil promedio que tiene actualmente le ha servido para mantener a su familia.