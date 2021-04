Este lunes abrirán 13 Centros Comunitarios de Aprendizaje en Ahome

Sinaloa.-El próximo lunes 26 de abril en el municipio de Ahome se abrirán 13 Centros Comunitarios de Aprendizaje para los alumnos que están en rezago educativo, informó Rosario Urías.

"Son dos preescolares federales, dos preescolares indígenas, dos primarias indígenas, dos secundarias técnicas y 5 Centros de Educación Inicial".

El jefe de Servicios Regionales de la SEPyC en Ahome mencionó que los alumnos que estarán recibiendo en cada uno de estos Centros Comunitarios de Aprendizaje va a variar por institución educativa, pero que el horario en el que estarán los alumnos recibiendo sus asesorías no será más de 2 horas, y no serán más de 9 alumnos por centro.

"Para los padres y madres de familia que toda la mañana del día de hoy nos estuvieron insistiendo mucho vía telefónica, no son clases normales, no son clases regulares, son asesorías, es para ir en este caso apoyando el rezago educativo que estamos teniendo".

Añadió que aquellos niños que por alguna circunstancia no han recibido buena atención, ya sea electrónicamente, por la necesidad o por la cuestión de la pandemia.

Por cualquiera de esas particularidades en sí, que no tienen su teléfono celular, que no tiene su computadora, que no hay internet en su casa"