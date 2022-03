Este martes se reanuda el servicio de basura en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que este lunes 21 de marzo fue considera como un día inhábil para los trabajadores de OP Ecología, será hasta este martes cuando se reanude el servicio de recolección de basura en Ahome, informó Feliciano García Mendoza.

El director de Servicios Públicos Municipal señaló que a muy temprana hora dio un recorrido por algunas zonas de la ciudad de Los Mochis corroborando que fueron pocas las personas que sacaron su basura.

“A la gente se le pidió que este lunes no sacaran la basura, ya di un rondín por la mañana y es muy poca la gente que sacó la basura. La basura doméstica no fue mucha porque mucha gente salió por el puente, mucha gente no come en su casa, entonces mucha gente no generó la basura que genera normalmente, a la gente de hoy se le va a recoger hasta el día marte”, indicó.

Feliciano García Mendoza, director de Servicios Públicos en Ahome. Foto: Debate

En ese sentido, aclaró que tanto por parte de la empresa como del mismo municipio, si se recogió la basura del primer cuadro de la ciudad, esto, por el tema de salud por el gran acumulamiento de desperdicios.

“La basura del centro esa si se levantó, lo que son mercados, los comercios, lo que es el primer recuadro, lo que realmente genera más basura. Lo del centro lo hizo la empresa y nosotros también hacemos el trabajo pero realmente la empresa hizo su parte, no fue que se haya quedado tirada totalmente la ciudad, se le pidió con tiempo a la gente que no sacara la basura y como les digo, el martes se trabajará a marchas forzadas”, destacó.