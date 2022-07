Estéril y sin resultados para la economía encuentro de AMLO con Biden: Héctor Cárdenas

Sinaloa.- Como totalmente estéril y sin resultados calificó el delegado de la Asociación de Centros Cambiaros de Sinaloa, Héctor Cárdenas Rodríguez, la reciente visita celebrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos.

El economista señaló que no solamente no se concretaron acuerdos importantes que redunden en beneficio de la economía nacional y permitan reducir el elevado nivel de inflación que ya se trae en niveles del 7.99 por ciento, sino que aparte el mandatario nacional hizo ofrecimientos inverosímiles e increíbles al mandatario del país más poderoso del mundo, Joe Biden, como surtirles, a través de Pemex, gasolina subsidiada a los ciudadanos de los Estados Unidos.

Indicó que otro de los ofrecimientos hechos por AMLO fue la eliminación de aranceles a sus importaciones, aunque no se sabe a que productos se refería, porque nunca se les han cobrado aranceles.

Indicó que también ofreció el servicio con gasoductos, pero sucede que nosotros como país

no los tenemos completos y, por último, pidió que aumentar inversiones entre los dos países, cando aquí están vetadas desde su gestión por desconfianza, por la falta de un estado de derecho e inseguridad en aumento y sin freno, por la política de abrazos no balazos.

Te recomendamos leer:

“La verdad de las cosas, con estos puntos expuestos no vemos nada que nos favorezca, no tienen nada que ver con la realidad económica, política y social que estamos viviendo. Vemos pues tristemente que nuestro presidente sigue con sus ocurrencias, y lamentablemente sus Secretarios y asesores no se animan a corregirlo. Sigo diciendo, tendremos un sexenio perdido económicamente hablando”, puntualizó.