Estoy abierto a todas expresiones y manifestaciones: alcalde de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Igual como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el alcalde de Ahome, Guillermo Chapman Moreno, dijo que está abierto a todas las expresiones y manifestaciones sociales siempre y cuando sean pacíficas y civilizadas.

En orden, respetando los derechos de terceros y de las personas que existimos o coexistimos en una sociedad

El presidente municipal, después de ser cuestionado ante la ausencia de mujeres funcionarias que se unieron al para nacional contra la violencia a la mujer, manifestó que para él no hay géneros, lo que hay son colaboradores, personas comprometidas con el servicio público y con las tareas de atender a la sociedad.

"Eso es lo más relevante y lo más importante para un gobernante, que debe de entender que lo que interesa e importa a la sociedad es que los funcionarios y los servidores públicos sean las personas correctas para asumir responsabilidades en el gobierno, independientemente del género o cualquier otra situación personal".

Con respecto a la participación de las mujeres policías en Ahome que también se unieron al movimiento del día de hoy, dijo que está en el entendido junto con el presidente de la República, que era muy importante que el sector femenino de nuestra sociedad se organice, se una y continúe en la lucha por lograr una sociedad con menos desigualdades sociales en todos los sentidos.

En ese orden de ideas yo apoyo absolutamente con todas mis convicciones políticas y humanas cualquier manifestación social

Mencionó que las áreas más sensibles del Ayuntamiento y que realmente tienen una responsabilidad muy directa sobre todo con las mujeres, están muy pendientes de que en este día no haga falta absolutamente nada.

Y las que hayan decidido por convicción personal continuar en las labores que tengan la seguridad de que los hombres habremos de hacer todo lo necesario para nosotros apoyarlas en el cumplimiento de sus obligaciones en el gobierno

El alcalde expuso que sabe que las mujeres están muy lastimadas.

"Yo estoy consciente de que a las mujeres las hemos golpeado históricamente de una manera brutal, yo sé que tenemos una deuda muy grande con el sector de las mujeres en nuestra sociedad, pero también no es el único sector, hay otros sectores como por ejemplo el indígena, con el que tenemos una deuda de aproximadamente por lo menos yo creo que desde el primer día de la Independencia de nuestro pueblo que lamentablemente nosotros no los hemos integrado con el respeto que se merecen a sus tradiciones y culturas, pero muy particularmente no olvidar nunca que también son seres humanos".