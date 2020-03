Estoy temerosa del coronavirus porque estoy muy lejos de mi país: Anahí

Los Mochis, Sinaloa.- “Prevenir es la única opción, esto no es un juego, es una pandemia. Permanecer en casa no es opción, es obligación. Solo así este acontecimiento pronto terminará. Si por alguna razón piensas que en tu casa, con tu familia, en tu país, la situación está muy crítica, imagina lo difícil que es para los que vivimos en el extranjero y añoramos estar con los nuestros”, expresó Anahí Guadalupe Cozaín Montiel en entrevista exclusiva para EL DEBATE.

Mientras permanece en cuarentena en el dormitorio asignado por la universidad Türkiye Bursları, en la ciudad de Samsun, Turquía, Cozaín Montiel dice estudiar para aprovechar el tiempo que el Gobierno turco los obliga a permanecer aislados, por protección, ante la emergencia sanitaria mundial por el COVID-19.

“Por favor, sean conscientes y no salgan. Yo estoy bien, tengo salud, solo un poco alarmada y preocupada ante la magnitud de esta pandemia”, expresó.

¿Qué opinas de este problema de salud?

Es realmente grave, y como tal debe tratarse. Es sumamente contagioso si no se tienen medidas de prevención. No solo perjudica la salud, también perjudica la economía. Hay personas que viven al día y no pueden salir a trabajar. Los comercios están cerrados, que solo dependen de esta actividad para cubrir sus necesidades básicas. Zonas turísticas son severamente afectadas, y el problema no es solo aquí, sino en todas las ciudades y en todos los países afectados.

¿Desde cuándo estás en Turquía y por qué?

Vivo en Turquía, en la ciudad de Samsun, desde el 19 de septiembre del año pasado porque me encuentro estudiando. Primero estoy aprendiendo el idioma turco, y posteriormente comenzaré una maestría en ingeniería de los alimentos.

Anahí con su compañera de habitación, Anna. Foto: Cortesía

¿Qué medidas se están tomando en ese país ante el coronavirus?

Al confirmar cinco casos el día 12 de marzo, como medida preventiva suspendieron clases en todos los niveles educativos a partir del 16 de marzo. Exhortaron a la población a permanecer en casa y evitar asistir a sitios concurridos, no transportarse en el servicio de tren ni cualquier transporte público, lavarse las manos constantemente, no saludar de mano o beso. En caso de presentar síntomas de coronavirus, llamar al servicio de emergencia, y el servicio médico acudirá al domicilio para examinar el caso.

Algunos estudiantes extranjeros están siendo reubicados en un solo dormitorio. En mi caso aún no sucede la reubicación, pero hay posibilidad de que esto ocurra.

Describe la situación que vives actualmente ante el coronavirus.

Actualmente me encuentro en el dormitorio asignado por la institución Türkiye Bursları. La Administración lleva a cabo las medidas de prevención de manera estricta; por tal motivo, no podemos salir del dormitorio, solo podemos salir para comprar comida a un supermercado que está a 200 metros. Aquí permanecemos alrededor de 15 estudiantes extranjeras. Las estudiantes turcas regresaron a sus hogares. Realmente es muy difícil esta situación.

Para mantener la mente ocupada estudio mi libro del idioma turco, veo películas y series; platico con mi compañera de habitación, Anna, una joven africana muy linda y divertida; escuchamos música y bailamos, le enseño hablar español y practicamos el idioma turco; también solemos convivir con las demás estudiantes y personal del dormitorio.

¿Cómo ves a México y a Sinaloa desde el extranjero ante el coronavirus?

En México la cultura de prevención es deficiente. El problema es grave, las personas piensan que no está pasando nada. Piensan que solo es una cortina de humo. Realmente prevenir es la única opción para México, porque la mayoría es consciente de que el sistema de salud sería insuficiente si se desatan miles de casos, como en China, Italia o Francia. ¿A poco creen que en México construirían un hospital con la misma rapidez que China?, si para reparar una autopista internacional duran meses o por lo general siempre están en reparación.

¿Has considerado regresarte a México ante este problema de salud?

Cuando notificaron oficialmente la suspensión de clases pensé en ir a México, porque realmente es demasiado tiempo sin clases y pensé permanecer en mi casa con mi familia, pero inmediatamente la institución Türkiye Bursları envió correo informando que, si deseamos ir a nuestros países de origen, necesitábamos notificar a Türkiye Burslari la realización de dicho viaje; y nos aclararon que al regresar, el Gobierno de Turquía podría negar nuestra entrada al país, por lo que sugerían permanecer en los respectivos dormitorios. Al final desistí, por la magnitud del problema, por el riesgo de adquirir el virus en el trayecto y contagiar a personas y a mi familia; entonces, comprendí que es mejor permanecer en cuarentena aquí.

¿Has tenido comunicación con autoridades mexicanas, consulado o alguien con quien pudieras solicitar apoyo para regresar si en algún momento decidieras hacerlo antes de que terminara tu maestría?

Por el momento no he contactado a ninguna autoridad consular por el motivo del coronavirus, pero cuando llegué a Samsun envié un correo a la embajada de México en Turquía con mis datos personales y ubicación en la ciudad.

¿Qué comentarios escuchas de otros jóvenes extranjeros que se encuentran en ese país en las mismas condiciones que tú?

Desean estar en sus hogares con sus respectivas familias. Es difícil estar en cuarentena solo, pero reconocen que al viajar a sus países el riesgo es alto, porque los casos de personas con coronavirus siguen incrementando. Solo nos queda esperar a que la situación mejore.