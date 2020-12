Estudiante de Los Mochis pone el alto a Sinaloa a nivel Internacional

Los Mochis, Sinaloa.- Javier Eduardo Corrales es un estudiante originario la ciudad de Los Mochis que a sus 17 años de edad ha puesto en alto en varias ocasiones al estado de Sinaloa a nivel nacional e internacional.

El fundador del Club de Ciencias con Énfasis en Física del Colegio Enrique Arreguín de Los Mochis ha destacado con un gran proyecto al que le ha puesto toda su pasión.

Actualmente está participando en Expociencias Nacional Chile 2020, evento que por la pandemia del Covid-19 se está realizando de manera virtual del 2 al 4 de diciembre.

¿Qué satisfacción te deja el poder participar en Expociencias Nacional Chile 2020?

El tener la oportunidad de representar a México en un evento de esta magnitud, es de cierta forma gratificante para mí, pues sé que voy a dar todo de mí para dejar el nombre del país en alto.

¿Cómo se llama tu proyecto?

“La ciencia en lo que me gusta: actividades lúdico-experimentales para la enseñanza de la física en niños de primaria”.

¿Quiénes participan?

María Andrea Barrantes Berrelleza, de la escuela preparatoria Hermanos Flores Magón, de la ciudad de Culiacán, y yo.

¿En qué consiste el proyecto?

Es una propuesta de actividades lúdico-experimentales para la enseñanza de la ciencia con énfasis en física para los alumnos de 5º y 6º de primaria, esto a través de un recurso didáctico para el maestro con la implementación de secuencias didácticas con base en el modelo de indagación.

Este ha sido un proyecto que ha resultado ganador y ha llegado hasta este concurso...

Este es un modelo que si se sigue trabajando puede llegar a implementarse a nivel nacional con apoyo de los programas de la SEP.

Javier Eduardo Corrales participa con su proyecto ‘La ciencia en lo que me gusta’, en Expociencias Chile 2020. Foto: Debate

¿Confías en que resultarán ganadores de Expociencias Nacional Chile 2020?

Sí, pues sé con certeza que este proyecto tiene el potencial de ganar este evento y muchos más.

¿En qué consiste el premio de primer lugar?

Medallas a los mejores proyectos y acreditaciones para presentar el proyecto en otros países.

¿Qué viene después de Expociencias Chile 2020?

Se aproxima la Feria Latinoamericana Athena, donde tendríamos la oportunidad de representar a México.

¿A quién agradeces por llegar hasta donde estás ahorita?

Agradezco a mi asesora, la doctora Nydia Berrelleza, quien me ha brindado buenos consejos; a mi compañera durante esta aventura; a mi familia, quien nunca dejó que me rindiera; y a mi escuela, la cual siempre me ha apoyado.

¿Cuál es tu mayor sueño como estudiante y como ser humano?

Quiero ser parte de un cambio en el mundo que nos lleve por un mejor camino.

¿Algún mensaje inspirador que puedas enviar a los jóvenes?

Hay que ser como las palmeras: nos podemos doblar con los fuertes vientos, pero nunca dejar que nos derriben.

EL PERFIL

Nombre: Javier Eduardo Corrales Cardoza.

Fecha y lugar de nacimiento: 1 de diciembre del 2003, Los Mochis, Sinaloa.

Estudios: 5to semestre de preparatoria, Colegio Enrique Arreguín.

Papás: Jorge Corrales y Mercedes Cardoza.