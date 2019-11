Estudiantes de medicina de la UAS podrán hacer su estancia en escuelas

Los Mochis, Sinaloa.- Los estudiantes de las facultades de Enfermería, Psicología, Medicina y Nutrición de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) podrán hacer su estancia en las escuelas de nivel básico con el fin de disminuir los accidentes en las aulas así como para evitar enfermedades.

La subsecretaria de Vinculación Social de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), Liliana Cárdenas Valenzuela, señaló que actualmente en su programa piloto ya se tienen a 60 pasantes de medicina, así como a 30 estudiantes de nutrición haciendo su servicio social en distintas escuelas de Culiacán y se espera que en el próximo año esto se extienda a los municipios de Ahome y Mazatlán.

Contra accidentes

“Estamos trabajando el tema del peso en los niños, pero no es el único tema, sino que en las escuelas tenemos muchos accidentes propios de andar corriendo a la hora del recreo, a la hora de hacer ejercicio; los médicos están al pendiente de los niños y le van enseñando cuáles son los espacios peligrosos para que no estén corriendo y por qué razón no deben hacerlo”.

Indicó que para el niño en edad preescolar la enseñanza del médico es muy importante, ya que con ello aprenden a no lastimarse.

“Entonces los médicos están haciendo conciencia con los niños y nos hemos dado cuenta que tiene mucho impacto en que los médicos se lo digan porque van con su bata y todo y se les busca su espacio para que ellos estén, se les adapta un lugar para que puedan atender”.

Asimismo, Cárdenas Valenzuela mencionó que también se capacita a los padres de familia a quienes se les enseña los primeros auxilios en caso de una emergencia en la escuela o en el hogar.

“Los (talleres) los están dando los propios alumnos a los padres de familia; de tal suerte que traen todo un programa para trabajar durante seis meses en la escuela y nosotros aspiramos que en la siguiente oportunidad los jóvenes nos elijan para hacer su pasantía en las escuelas”.

Liliana Cárdenas Valenzuela agregó que ya se están viendo resultados de este programa en las distintas escuelas de Culiacán ya que los accidentes se han reducido drásticamente luego de una serie de actividades de concientización.

Los niños van aprendiendo a cómo cuidarse. Las estadísticas bajaron de los niños que se golpeaban ahorita tienen entre dos o uno y los niños van aprendiendo a cuidarse”.

Señaló que se tiene que consolidar todo el programa y se tiene que aplicar todo el plan del trabajo para que la UAS les permita entrar a los otros municipios para que los estudiantes puedan elegir a la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) como parte de su pasantía o servicio escolar.