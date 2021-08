Estuve a segundos de morir en hemodiálisis: pacientes de IMSS en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- “Soy paciente de hemodiálisis y estuve a unos segundos de perder la vida mientras estaba conectada en la máquina que me brinda el tratamiento para mi enfermedad renal”, contó para Debate Mariel Barreras.

La paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Los Mochis reveló estar estresada y temerosa cada vez que asiste a su tratamiento de hemodiálisis, ya que siente que pone en riesgo su vida en lugar de sentir que mejora.

“El proceso de hemodiálisis consiste en que tengo un catéter que tiene 2 lúmenes que son como dos tubitos en el catéter donde por uno sale la sangre hacia la máquina, se filtra, hace todo el filtrado y regresa por el otro tubito y es así un circuito; entonces lo que se tiene que cuidar mucho es que no haya coágulos de sangre ni aire, porque esos dos aspectos son fatales, son mortales básicamente. El pasado viernes (30 de julio), la máquina nunca encendió el sonido de alarma y a la hora de retornar mi sangre, ya al final de la sesión, voy viendo en la línea que viene hacia mi torrente sanguíneo, a mi corazón directamente, como 15 centímetros aproximadamente de puro aire, entonces le grito al enfermero: ¡ciérrale rápido, ciérrale, viene mucho aire, ciérrale! El enfermero como que no entendía y en cuestión de segundos yo tuve que cerrar a las líneas, tuve que actuar yo, rápido, para salvarme y cerrar las líneas y que no me pasara nada, porque si esos 15 centímetros, incluso con 5 que me hubiera entrado de aire yo ahí hubiera quedado en un paro respiratorio o lo que sea. Cerré a las líneas y estuve a un segundo, literal, a un segundo de que todo ese aire entrara”, explicó.

Temor

Mariel Barreras dijo que la rápida acción se dio gracias al conocimiento del tratamiento que recibe, pero hay muchas otras personas, dijo, que no se pueden salvar o no pueden hacer lo mismo, porque no conocen el proceso de la hemodiálisis.

“Me estresé mucho, en ese momento estaba muy temblorosa, esa noche no pude dormir, tampoco en todo este fin de semana, estoy aterrada porque constantemente voy a sesión de hemodiálisis.”

La derechohabiente del IMSS reveló que intentó hablar con el administrador del instituto y este le pidió que buscara al director de la clínica 49 del IMSS, quien a su vez la canalizó con el subdirector médico para que al final no resolvieran nada.

“Cuando al fin me atendió el subdirector me dijo que ese mismo día en que yo estaba platicando con él las máquinas habían sido revisadas por un técnico. Le pedí un documento que asegurara que la máquina de hemodiálisis que me toca a mí está en buenas condiciones, pero no quiso hacerlo. Si algo nos pasa ahí le echan la culpa a nuestra enfermedad y ellos se deslindan fácilmente de todo esto.

Finalmente, la paciente de hemodiálisis solicitó que el personal encargado de hemodiálisis sea capacitado para estar más al pendiente de todo lo que pasa en la sesión de cada uno de sus pacientes y tengan la destreza de actuar cuando existe una situación como esta.

Asimismo, solicitó que se mantengan en constante revisión técnica los aparatos con que se realizan este tipo de tratamientos para que no se ponga en riesgo la vida de más personas.

