Etapa de mayor contagio de Covid-19 en Ahome no ha pasado: Salud Municipal

Los Mochis, Sinaloa.- A seguir quedándose en casa y a mantenerse sano para evitar el mayor riesgo de contagio de Covid-19 que se presenta en estos momentos, llamó el director de Salud Pública Municipal a la población.

Francisco Espinoza Valverde indicó que la etapa de mayor riesgo de contagio no ha pasado y por eso seguirán funcionando los filtros sanitarios que se operan en los distintos puntos de la ciudad en forma habitual.

Indicó que en estos lugares, se continuará con la toma de la temperatura y, de ser necesario, se aplicará algún breve cuestionario de preguntas relacionadas con algunos síntomas relacionados al Covid-19.

Además de eso, se está tratando de crear conciencia de que salga una sola persona en el automóvil y de que realicen solamente las vueltas esenciales, como la compra de víveres y medicamentos o salidas al médico.

"

El llamado es a evitar las salidas para divertirse y para algún otro tipo de actividades, ya que en estos momentos esto no es lo conveniente.Todos debemos tener en cuenta que estamos todavía en el semáforo rojo del riesgo máximo de contagios".

"Estamos en el semáforo rojo, por lo que no es conveniente la apertura de ningún tipo de negocios no esenciales, los únicos que regresaron a partir primero de junio y se volvieron esenciales fueron los que ya conocemos: la industria de la minería, la industria automotriz y la construcción, ellos sí pueden renovar sus actividades, sin embargo, los demás giros de negocios que no son esenciales deberán seguir como antes del primero de junio, es decir, sin poder laborar. Esto nos va ayudar mucho a quen no haya más casos elevados de contagios, como los que hemos visto nuevamente por haber tenido una relajación a partir del primero de junio de tal forma que nuestra indicación es seguir quedándose en casa y no salír si no es necesario".

Ademas de mantener todas las medidas higiénicas como el lavado de manos continuamente con agua y con jabón, el uso de gel antibacterial, como el uso correcto del cubrebocas, cubriéndose del puente de la nariz hasta la barbilla y algo muy importante evitar el contacto físico y mantenernos con una distancia adecuada con los demás y evitar áreas aglomeradas, evitar cualquier reunión de tipo familiar o por diversión o con amigos porque ahorita no es nada y conveniente realizar este tipo de actividades, reitero el funcionario.

"Hay que no escupir en las calles, taparme la nariz y la boca protegiendonos con el ángulo interno del brazo cuando vayamos a toser, todas estas son medidas muy importantes así como mantener adecuadamente limpios nuestros hogares y nuestros lugares de trabajo, limpiar con agua clorada los pisos limpiar adecuadamente, también picaportes, mesas, superficies donde ponemos nuestras manos".

Es importantísimo seguir con todas estas medidas higiénicas y con todas estas recomendaciones que nosotros damos".

