Evelia ha dedicado 43 años de su vida al negocio familiar

Los Mochis, Sinaloa.- Desde muy temprano y con sonrisa en rostro, María Evelia Ramos Montes, de 62 años de edad, atiende a sus clientela en el Mercado 030 de Los Mochis.

Toda mi vida me he dedicado al comercio. Vendo jugos naturales de naranja, zanahoria, papaya y betabel; también vendo sándwiches, tortas y burritos. Aquí mismo se hace todo, en el momento, cuando lo pide el cliente

Le gana al sol al salir de casa, para iniciar su jornada después de levantar la cortina de su local, ubicado en uno de los lugares más concurridos de la ciudad. “Trabajo todos los días, de lunes a domingo, desde las cuatro de la mañana estoy despierta, preparo las cosas y a las cinco de la mañana llego al mercado, cierro a las 4:00 de la tarde. El comercio es mi vida, en mi local me siento feliz, me encanta trabajar”.

Ha dedicado su vida al negocio familiar, entregando el alma cada día para preservarlo.

Estudié hasta primero de secundaria y a los 17 años empecé a trabajar como comerciante, el negocio era de mi suegra, me casé chamaquita, yo le ayudaba; después nos quedamos mi esposo y yo con el negocio, él falleció y yo seguí trabajando

Permaneció durante cuatro décadas en su primer local hasta que fue reubicada en el corazón de la ciudad. Y hasta ese lugar la siguieron sus clientes.

“Antes estaba ubicada sobre el callejón Agustín Melgar, entre Zaragoza y Guillermo Prieto. Ahí duré 40 años, luego me reubicaron al Mercado 030; casi cumplo cuatro años aquí. Tengo clientes de toda la vida, algunos que me compraban en el callejón me siguieron al mercado”.

Negocio familiar

En su pequeño local perdura el recuerdo de su difunto esposo, con quien trabajó con ahínco por el bienestar de su familia. “Tengo dos hijos y cinco nietos, soy viuda desde hace trece años. El nombre del negocio es en honor a mi esposo, se llama Jugos El Checo, trabajamos juntos hasta que falleció”.

Su oficio es sustento y esperanza, con su ganancia del día le ha brindado a hijos y nietos la posibilidad de soñar con un mejor futuro.

Con este negocio le dimos estudio a nuestros hijos, y ahora están estudiando mis nietos; de aquí hemos sacado para todo. Cada quien tiene su casa, no tenemos lujos, pero vivimos bien

Sus días transcurren entre el ir y venir de sus clientes, que detienen por minutos su andar apresurado para consumirle, muchos de ellos, ya por tradición. “Me ayudan mis hijos y mi yerno, es un negocio familiar. No quieren que trabaje, pero sí trabajo, me encanta lo que hago, no me canso y también me voy de vacaciones cada año con mi familia”.

Su amplia lista de clientes se ha escrito con el tiempo, durante los 43 años que le ha invertido con esmero a su negocio por amor a su labor.

“Gracias a la gente, seguimos trabajando, ya conozco a mis clientes, sé como debo prepararles sus jugos. Estoy en un lugar muy concurrido, todos los días llegan personas y tengo la oportunidad de hacer nuevos clientes, gracias a Dios”.

Y en su jornada diaria está el valor de su oficio, que abrazó desde muy joven para jamás soltar.