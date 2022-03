Evita multas en los trámites vehiculares en Sinaloa; mañana último día

Los Mochis, Sinaloa.- Este jueves 31 de marzo se vence el plazo para que los contribuyentes realicen sus trámites vehiculares y eviten multas y recargos, informó Cutberto Ríos Beltrán.

El recaudador de Rentas en la zona norte de Sinaloa señaló que la intención es que todos aquellas personas que están al corriente aprovechen este tiempo para pagar el refrendo vehicular y cumplir así como el fisco estatal al pagar los diferentes impuestos.

Trámites

“Vamos muy bien, los contribuyentes están respondiendo, ahorita tenemos ya una fila larga; desde el día de ayer ha crecido más la fluencia para venir a pagar; terminamos el día último de marzo con este programa del refrendo vehicular; hasta ahorita vamos bien”, indicó.

En ese sentido, señaló que a partir del primero de abril ya podrían aplicarse las multas y recargos, y aseguró que hasta el momento no se ha autorizado ninguna prórroga para este plazo para “ponerse al corriente”.

El funcionario estatal sostuvo que de manera sorpresiva han sido muchos los contribuyentes que han optado por hacer uso del sitio oficial para efectuar los trámites correspondientes, según sea el caso, esto, sostuvo, no sólo evitar aglomeraciones en las oficinas, sino que, además, y lo más importante, agiliza los trámites al mismo contribuyente pues lo hace desde la comodidad de su casa u oficina.

“La verdad es que sí ha sido mucha la gente que ha optado por hacer sus trámites en línea, hacer sus pagos con tarjetas bancarias, eso nos ayuda a evitar aglomeraciones.”

Invitación

Por último, invitó a quienes están aún pendientes de realizar sus trámites hacerlo en estos dos días restantes del mes y así evitar multas y recargos por incumplimiento, e insistió en que eso aplica para aquellos que están al corriente porque no se están ofreciendo ningún tipo de descuentos.

“El llamado a que la sociedad se ponga al corriente, que estén libres de cualquier multa que se les pueda generar y anden ahora en vacaciones cómodamente circulando, que no los paren, que no los detengan, que no los molesten y que salgan con toda la seguridad del mundo”, destacó.