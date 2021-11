Ex síndica de Ahome incurrió en desacato judicial: Cecilia Hernández

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a la omisión y fallas de cinco requerimientos de una resolución emitida por el Juzgado Quinto de Distrito, la Sindicatura de Procuración de Ahome recibió en el segundo día de esta administración un sexto apercibimiento, informó Cecilia Hernández Flores.

La nueva síndica procuradora comentó que su antecesora, Angelina Valenzuela Benites, hoy regidora, no cumplió debidamente a lo solicitado por la autoridad legal por lo que nuevamente se les hace un emplazamiento.

“Conmigo llegó nada más el último (apercibimiento) a ella (Angelina Valenzuela) se la llamó en 5 ocasiones para que se resolviera el asunto y no dio respuesta o ésta no era la que estaba pidiendo el Juzgado y a mí me llega un apercibimiento el día dos de estar aquí en relación a que debo de resolver ese asunto y de alguna manera ya con posible multa, estos son temas que nos vota porque son 5 apercibimientos y llego yo y en mi segundo día ya me aperciba”, indicó.

La funcionaria municipal aseguró que ya trabaja en dar una respuesta favorable; sin embargo, mencionó que para ello, se tuvo que solicitar al Juzgado una prórroga para conocer el tema y poder tener los elementos para la contestación.

“Vamos a dar respuesta favorable, estamos trabajando en eso, ese mismo día que nos llegó pedimos la prórroga al Juzgado, presentamos una promoción para pedir un término de tres días para poder resolver el asunto y en ese sentido ya, estamos también queriendo a la síndica procuradora (Angelina Valenzuela) para hacerle manifestación también de esa situación”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que se está haciendo del conocimiento del caso al departamento de Responsabilidades como medida preventiva pues desconoce en qué pudiera terminar el caso.

“De hecho se va a presentar el antecedente por lo que pueda pasar, es una situación de derecho humano y en ese sentido vamos a presentar esa situación al departamento de responsabilidades por si surge alguna situación que no es de esta sindicatura en la que yo estoy pues para que se investigue”, refutó.