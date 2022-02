Exagente de la Policía de El Fuerte espera finiquito desde el 2015

El Fuerte, Sinaloa.- Desde el año 2015, el exagente de la Policía Municipal Preventiva de El Fuerte Atanasio León Quiñónez espera su finiquito.

“Soy exagente de seguridad municipal de El Fuerte, metí una demanda en el Tribunal Administrativo de lo Contencioso desde el 2015, y pues siempre he estado viendo qué se resuelve. Desde que metí la demanda me dijeron que habría solución de 6 a 9 meses, y he estado batalle y batalle y no hay resultado”, denunció.

El vecino de la sindicatura de San Blas, El Fuerte, mencionó que ya tiene 7 años y medio que demandó al Ayuntamiento de El Fuerte, tras ser despedido, pero hasta el momento sigue esperando su finiquito.

“Fue desde la administración de Eleazar Rubio, y todavía esto no se resuelve, no me han entregado el finiquito.”

Comentó que fue despedido en aquella ocasión que se hicieron los exámenes de control y confianza, y que se despidieron decenas de policías.

Lamentó ser víctima de esta situación, pues dijo que a su parecer no tendría por qué salir reprobado.

“El Contencioso sacó un total de 97 mil pesos, y hasta la fecha no se me ha pagado”. Mencionó que fueron más de 14 años los que trabajó para la corporación en el municipio de El Fuerte.