Excesivo el despido por no declarar bienes: sindicato de la Japama Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- En obediencia a lo dispuesto y establecido en el Sistema Nacional Anticorrupción, trabajadores sindicalizados de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) comenzaron ya a dar cumplimiento a la presentación de la declaración patrimonial.

Así lo confirmó Alberto Meza, secretario general del sindicato de la paramunicipal, quien aseguró que existe el interés de atender esta obligación.

Comentó que ya se les había dado una prórroga para dar cumplimiento hasta el mes de octubre pasado; sin embargo, por el cambio de administración, este trámite se detuvo y retomó hasta este mes.

“Puedo decir que la mayor parte de los trabajadores sindicalizados están a marchas forzadas para cumplir con esta obligación. Nosotros sabemos que es nuestra obligación como ciudadanos entregar declaraciones. Hasta ahorita, ningún trabajador me ha puesto trabas, no estoy exento de que algún trabajador me diga que no la va a entregar”, señaló.

Postura

De igual forma, Meza añadió que la intención de todos los trabajadores a quienes en su mayoría ya se les dio la indicación de que debían presentar este informe, es acatar al 100 por ciento para evitar algún tipo de sanción o afectación en su trabajo.

Excesivo

Con respecto a la advertencia que se lanzó desde el Órgano Interno de Control de despedir a quien no presente la declaración patrimonial, dijo que es un tanto excesivo; sin embargo, aclaró que existe el compromiso de acatar esta medida.

“Nos parece que sí es un poco excesivo eso de que los van a correr a quien no presente la declaración, pero al final sabemos que debemos hacerlo, y los muchachos están en la mejor disposición de presentarla. Yo creo que todos están en lo mismo, quieren mantener su trabajo. Ya se les está diciendo, muchos nos estamos asesorando con contadores, con gente que sabe como es el proceso, en eso es en lo que estamos.”

Para entender...

Todos obligados a presentar su declaración patrimonial: OIC

Hace apenas unos días, Fausto Ibarra Celis, titular del Órgano Interno de Control, dio a conocer que no sólo los funcionarios de primer nivel, sino todos los trabajadores del gobierno municipal, incluidos los adscritos en las paramunicipales como Japama, DIF y Comun, están obligados a presentar su declaración patrimonial. Incluso, el funcionario municipal advirtió que quien incumpla con esta obligación, podría ser cesado de su cargo de manera inmediata y sin posibilidad de regresar.