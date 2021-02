Exesposas de policías de Ahome denuncian retraso en pago de pensiones

Los Mochis, Sinaloa.- Exesposas de policías de Ahome denunciaron que el municipio retiene el pago de pensiones para sus hijos.

“Nos juegan el dedo en la boca. No es posible que no nos den un dinero que ya se les descontó al papá de nuestros hijos”, denunció “Patricia”, quien por miedo a represalia omitió sus datos; sin embargo, sostuvo que el municipio de Ahome no les entrega la pensión que les corresponde a sus hijos.

Asegura que a sus exesposos policías se les descontó de la nómina lo correspondiente para la manutención y a unos días de que llegue otra quincena, aún no se les cumple con la entrega del recurso del cobro pasado.

Molestia

“Se supone que el día 5 nos tienen que dar el dinero, estamos a 9 y es hora que no nos dan nada. Aquí estamos en el Ayuntamiento como 10 exesposas de policías esperando a que nos den una respuesta. Bueno, más bien, para que nos entreguen el recurso”, indicó.

Asimismo, calificó como una irresponsabilidad el que las autoridades les digan que el retraso del pago de la pensión es por el reciente cambio del administrador del Ayuntamiento.

“Nos dijeron que no nos han dado el dinero porque cambiaron al titular de Administración, pero nosotros qué culpa tenemos. No nos pueden decir que por eso no nos pagan, si es un dinero que ocupamos para darle de comer a nuestros hijos, a nosotros qué nos importa esos cambios, su obligación es que esos trámites de la pensión no se detengan y salgan cuando tengan que salir. Como le digo, no pueden estar jugando con el sustento de otras personas”.

Exigencia

Por último, comentó que se comprometieron a entregar el dinero lo más pronto posible; sin embargo, creen que eso no se les vaya a cumplir.