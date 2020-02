Exfuncionario de Profeco exige el pago de su salario

Los Mochis, Sinaloa.- A más de tres meses de haber dejado la oficina de la Profeco en Los Mochis, César Gálvez Fierro asegura no haber recibido pago por su trabajo en esta dependencia.

Asimismo, señaló que el edificio donde actualmente se ubica esta oficina de Profeco en Los Mochis es rentado y él aparece como representante legal en el contrato de arrendamiento; sin embargo, la delegación estatal no ha pagado el monto por la renta y el problema recae en él.

Incluso he recibido amenazas del mismo delegado y temo por mi familia”.

Inconformidad

Señaló que su despido se originó luego de que diera a notar omisiones administrativas en negocios con básculas “alteradas” en el municipio en donde se registraron muchas quejas que no se atendieron.

“Él toma como solución buscar mi remplazo. Lo importante es mi dinero, es mi derecho que por ley es importante. Dediqué mi esfuerzo y modificamos la metodología de la oficina algo que antes no se hacía.”

Agregó: “Que no se le olvide que yo tengo el oficio en donde se invitaba a intervenir a Profeco en una investigación para realizar inspecciones en las casas de empeño, y él se negó”.

VERSUS

¿Profeco debe pagar liquidación al exfuncionario de Profeco en Los Mochis?

César Gálvez Fierro, exresponsable de Profeco en Los Mochis. Foto: EL DEBATE

"Quiero que se me pague el salario que me debe Profeco": César Gálvez

“Se le olvida que yo ya estaba cuando él llegó a Profeco. Nosotros no estábamos dados de alta en ningún Ayuntamiento, esta alta se dio en junio del año pasado, fue un convenio de colaboración para pagar sueldos, no para ser colaborador del Ayuntamiento. ¿De dónde piensa que él, avisando que no se pagará nos vamos a quedar? Si quieren quédense a trabajar, dijo, está muy mal. Cuando entró esta administración nueva me depositaba el gobierno federal, hay una demanda porque todo lo que depositaba el gobierno federal no se pagó y no se subsanó la deuda de la renta, por lo que los dueños de los locales demandaron a la Profeco en donde quedé como representante legal, por lo que se tiene pendiente esta demanda al quedar pendiente el faltante de dinero.”

Miguel Murillo Sánchez, delegado de Profeco en Sinaloa. Foto: EL DEBATE

"Él recogía su cheque en el Ayuntamiento", Miguel Murillo Sánchez

“El Ayuntamiento fue quien contrató y debe pagar a César Gálvez, él está buscando la manera de ver cómo o quién le va a pagar el tiempo, que él sabía que no había contrato. En octubre del 2018 se acaba el convenio de colaboración, se les avisa a los muchachos que ya no hay convenio de colaboración, ellos deciden quedarse a trabajar en la oficina de Profeco, a sabiendas de que no había contrato, y con la seguridad de que cuando llegara la nueva administración se haría un contrato nuevo y que los gratificara. Él recogía su cheque en el Ayuntamiento, sabe perfectamente el camino, lo que está tratando es que haya una grilla, y sencillamente ver la manera de que le paguen un dinero. Él dice que yo lo contraté, yo le digo: muy sencillo, ve al Ayuntamiento de Ahome y te vas a dar cuenta quién te contrató. ¿Sí recogías los cheques en el Ayuntamiento y no decías nada?”

Para entender...

César Gálvez deja Profeco en Los Mochis

Fue el pasado 8 de noviembre cuando César Gálvez dejó de ser responsable de la oficina de Profeco en Los Mochis tras denunciar el faltante en sus pagos por un periodo de ocho meses.

Luego de su renuncia se registró un altercado entre César Gálvez y el delegado de Profeco en Sinaloa, puesto que este último dijera que nunca perteneció a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y que sólo estaba “usurpando” las oficinas en Los Mochis.

Posteriormente, César Gálvez Fierro indicó que no puede ser posible que la Procuraduría no haya estado enterado quién estaba en las oficinas de las entidades, por lo que esto no pudo ser posible y volvió a reclamar sus pagos pendientes, que hasta la fecha de hoy no han sido cubiertos.

Por falta de pago los dueños de las oficinas interpusieron una demanda contra Profeco. Foto: EL DEBATE