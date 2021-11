Exfuncionarios de Ahome se liquidaron: revisarán si no se excedieron

Los Mochis, Sinaloa.- Los funcionarios de primer y segundo nivel de la pasada administración de Ahome se liquidaron ellos mismos, por lo que se tendrá que revisar con detenimiento si lo hicieron conforme a la ley o “se sirvieron con la cuchara grande”, declaró Gerardo Vargas Landeros.

El alcalde de Ahome precisó que los servidores públicos presentaron su renuncia de forma voluntaria con anterioridad, por lo que dejó en claro que a él no le tocó entregar liquidaciones.

Especificaciones

“Están trabajando en el reporte porque hasta el día de ayer lo entregaron a Tesorería, ellos (exfuncionarios) tuvieron la oportunidad de pedir sus renuncias y ellos mismos los liquidaron, ellos mismos liquidaron, ahorita lo que estoy revisando es si se liquidaron conforme a derecho o se fueron con la cuchara grande, espero y que no”, sostuvo.

Al preguntarle si tiene el conocimiento de cuántos exfuncionarios presentaron la renuncia, comentó que de primera instancia tuvo información que fueron todos, a excepción del contralor interno del Sistema DIF, quien hasta el momento se niega a dejar el cargo.

No se quiere ir

“Hay ciertos funcionarios en el DIF que no se quieren ir, ahí están todavía, si tuvieran poquita vergüenza lo hicieran; el contralor dice que no se va a ir, que a él no lo pueden correr, pero no lo estamos corriendo, simple y sencillamente ya se terminó su ciclo y tenemos que nosotros llegar con el personal. Que yo sepa el único ha sido este señor del DIF”, destacó.

Asimismo, indicó que aunque recibió un Ayuntamiento sin recursos, garantiza que la entrega del aguinaldo y el pago de los sueldos de las siguientes quincenas está asegurado.

Cabe mencionar que el alcalde ahomense ha declarado en repetidas ocasiones que no le dejaron dinero; ha explicado que el recurso que dejaron en caja ya está comprometido, es decir, con él se pagarán algunas cuentas de proveedores, obras comprometidas y prestaciones laborales.