Fincan responsabilidad a 3 ex funcionarios por supuesto desvío de recursos

Los Mochis, Sinaloa.- El municipio remitió ante la Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidad Administrativa del Estado, el caso de posible desvío de recursos en dos programas de Didesol correspondiente al periodo 2017-2018.

Durante una rueda de prensa, el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno explicó que se trata de mal uso de poco más de 2 millones de pesos provenientes del programa de Estímulos a la Educación Básica y del Empleo Temporal.

“Con fecha 17 enero del 2020, el Órgano Interno de manera oficiosa solicitó un procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de tres ex funcionarios municipales a quienes se les atribuyó conducta grave de desvío de recursos. Por circunstancias legales me debo guardar la identidad de los implicados para no vulnerar ninguna disposición que pudiera afectar el procedimiento sancionador”, mencionó.

Asimismo, dijo que será ese mismo tribunal el responsable de dictar las sanciones a las que pueden ser acreedores estos ex servidores públicos.