Exhortan a evitar nadar después de ingerir alimentos

Los Mochis, Sinaloa.- Es muy peligroso introducirse a nadar después de consumir alimentos, pues el hacerlo puede provocar calambres y desencadenar una muerte por ahogamiento. Por ello, se recomienda esperar una hora para que el estómago realice el proceso de digestión, puntualizó Rafael Leobardo Apodaca Rodríguez, director del Hospital Ginecopediátrico número 2 de Los Mochis.

“Cuando una persona se mete a nadar inmediatamente después de comer, como la sangre está en el estómago ayudando en el proceso de la digestión y la absorción de nutrientes, el sistema muscular, que es el que nos da la fuerza para nadar, está siendo sacrificado y se puede presentar un calambre, un agotamiento, algo que le llamamos tetania, el músculo se va a tetanizar por la falta de circulación”.

Riesgos

Después de comer disminuye el flujo sanguíneo hacia el sistema musculoesquelético, porque el estómago es el órgano que necesita mayor cantidad de sangre; es recomendable no hacer ningún tipo de ejercicio durante la hora posprandial, es decir, el tiempo que tarde el proceso de la digestión.

“Si son aguas profundas, por mejor nadador que sea una persona, si le da un calambre no podrá salir avante y se ahogará, porque los músculos no tienen la suficiente fuerza, porque no les llega irrigación sanguínea; por eso nos da tanto sueño después de comer, le llamamos la hora posprandial, es la hora que tarda el proceso de digestión, nos obliga a permanecer quietos, a no hacer ejercicio”.

Recomendaciones

En ese sentido, Manuel de Jesús García Briceño, coordinador de socorros de Cruz Roja delegación Los Mochis, exhortó a la población a acatar las indicaciones emitidas por el sector Salud y los diferentes cuerpos de auxilio, para evitar ahogamientos en playas y ríos durante el periodo vacacional de verano.

“El calambre provoca que una persona no pueda moverse, no pueda nadar, entonces queda vulnerable y más si está en una parte honda y no tiene quién le ayude a salir a salvo. Por eso les pedimos que esperen el tiempo necesario para evitar desgracias”.