Exhortan a no comer mariscos crudos en los meses calientes

Los Mochis, Sinaloa.- La Dirección de Salud Municipal exhorta a la ciudadanía a no consumir mariscos crudos en los meses calientes para evitar intoxicaciones.

“Hay que recordar que hay un dicho que no se deben consumir los mariscos crudos en los meses que no tengan una “r”, que son los meses calientes. Entonces hay que tratar de seguir esa recomendación, no consumir mariscos crudos, se pueden consumir con una adecuada cocción o fritos”, recomendó Francisco Espinoza Valverde.

El director de Salud Municipal de Ahome comentó que el limón para curtir estos productos no ofrece ninguna protección para las enfermedades gastrointestinales.

Asimismo, mencionó que en esta temporada de calor para evitar enfermedades dérmicas se recomienda usar bloqueador al momento de exponerse al sol y tratar también de usar lentes oscuros para evitar lastimarse la visión, así como utilizar gorras o sombreros y tomar suficientes líquidos para mantenerse hidratados.