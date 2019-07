Exhortan a no darle dinero a menores en situación de calle

Los Mochis, Sinaloa.- Para evitar que los niños en situación de calle estén expuestos directamente a situaciones de drogadicción o accidentes en los bulevares, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Ahome exhorta a la ciudadanía a no darles dinero.

Al momento se tienen rescatados 18 niños de las calles, a los cuales se les ha dado educación y se les ha mejorado considerablemente su vida.

La procuradora Dulce María Valenzuela Álvarez señaló que en esta temporada de vacaciones estas situaciones se incrementan, por lo que se realizan rondines para poder detectarlos y ofrecerles apoyo como educación y salud.

Apoyo

“Esto con el fin de poder radicar que ellos sigan en las calles. Es a través de PANNASIR en donde se realizan rondines en donde se puedan ubicar los menores y les ofrecen los programas como educación, esto para que tengan una mejor calidad de vida”.

Descartó que en Los Mochis se esté dando una red de explotación a infantes y señaló que el principal factor para que el menor esté en estos lugares es la situación económica, por lo que se debe realizar un estudio para poder hacer una correcta detección y tratar de resolver sus situaciones.

“Regularmente los menores tienen entre 10 y 15 años, son las edades de los menores que podemos observar en los bulevares, por lo que es primordial que las personas no les otorguen dinero para evitar que se sigan colocando en las calles”.

Asimismo, Valenzuela Álvarez mencionó que también se les da una correcta atención a los niños migrantes que se detecten con problemas, los cuales son canalizados a PANNASIR; sin embargo, al ser personas que van de paso se dificulta darles seguimiento.

Recomendaciones

Por último, la procuradora reiteró a la ciudadanía a no darle una moneda a los menores que ofrecen un servicio como limpiar los vidrios.

“Nosotros como sociedad debemos de educarnos y al momento de no darle una moneda nos dará la conciencia de que el niño no esté ahí, porque si seguimos dando esa moneda, el niño no se va ir y ahí estará”. Por último, Valenzuela Álvarez señaló que se está revisando el centro de la ciudad para encontrar a menores de edad en las calles para darles una debida atención y recuperación en su vida.