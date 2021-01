Exige pago por terreno del relleno sanitario en Choix, Sinaloa

Choix, Sinaloa.- Como un abuso calificó el ejidatario Sergio Islas Fierro, de la comunidad Bajosori número 2 de Choix, que no le hayan pagado un terreno donde se construye un relleno sanitario para el servicio de recolección de basura de este municipio.

Denunció que fue en el segundo año de la administración de Juan Acosta Salas cuando vendió al Ayuntamiento de Choix un terreno de 4 hectáreas para tal fin, las cuales eran parte de un predio denominado El Mochiqui, ubicado en Bojosori número 2.

Solo 10 mil de abono

El precio que se fijó fue de 120 mil pesos, pero dice que solo le dieron 10 mil pesos.

“El municipio no tenía terreno para relleno sanitario, y yo les firmé de buena voluntad para que solicitaran el programa del Gobierno del Estado y decir que sí tenían el terreno y les llegara el programa. Me dieron 10 mil pesos y los otros 110 mil pesos quedaron de dármelos ya que llegara el programa, y pasó el tiempo, salió Juan Acosta y entró Lindolfo Reyes, y un suplente, y nada”.

Mencionó que ya platicó con el alcalde en turno, Omar Gill Santini, y Macario Osornio, director de Obras Públicas de Choix, para comentarles que el terreno no se le ha pagado.

El problema es que se ponen a construir el relleno antes de terminar el año y no me resuelven nada. El señor presidente dice que ya se pagó ese dinero y que no se puede pagar dos veces, y yo le dije que yo soy el dueño del terreno y no he recibido ese dinero.