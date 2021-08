Exigen a trabajadores del Ayuntamiento de Choix certificado de vacunación de Covid-19

Choix, Sinaloa.- A fin de incentivar a aquellos trabajadores del Ayuntamiento de Choix que hasta este momento no se han aplicado la vacuna contra el Covid-19, el Consejo Municipal de Salud determinó pedir a partir de ayer jueves el certificado de vacunación.

César Araujo Acosta, director de Salud Municipal del alteño municipio, explicó que esta medida aplica de primera instancia a quienes forman parte de esta administración municipal, pero también abarca a los comerciantes y responsables de las ligas deportivas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Especificaciones

En ese sentido, el señaló que es necesario crear conciencia, pero sobre todo implementar acciones que permitan controlar o disminuir en medida de lo posible los contagios en dicho municipio, los cuales han tenido una tendencia al alza, incluso por encima de los casos positivos registrados en este mismo periodo pero del año pasado.

“Esta decisión se toma en la reunión del Consejo Municipal y es ante los incrementos de casos positivos, lo estamos solicitando para incitar a la vacuna. En el Ayuntamiento ya comenzamos a solicitarlo y pediremos a los trabajadores de los negocios que también tengan el certificado al igual que en las ligas deportivas”, indicó.

El funcionario municipal añadió que aún no se ha definido si también se solicitará el certificado para quienes visiten el municipio; sin embargo, no descartó la posibilidad aclarando que ello dependerá del comportamiento de la enfermedad y el número de contagios que llegaran a presentarse en las siguientes semanas.

“Es importante mencionar que hasta el momento el certificado de vacunación no es obligatorio para la ciudadanía en general, pero eso ya se considera, eso ya se planteó ante el mismo Consejo”, puntualizó.

Invitación

Para finalizar, pidió a la ciudadanía mayor de 18 años que hasta el momento no se ha aplicado ninguna dosis de la vacuna contra el Covid-19 a que lo haga no sólo por el bien particular, sino por la sociedad en general, las familias.

Leer más: En un par de semanas podrían aplicar segunda dosis contra Covid-19 a los de 40 a 49 años en Ahome

“La invitación es a que se vacunen, eso es muy importante, es lo que hará la diferencia en esta ola de contagios.”

Clima en México para hoy 6 de agosto del 2021

Síguenos en